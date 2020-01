Jyllands-Posten-duo vinder Cavlingprisen 2019

Cavlingprisen for 2019 gives til Jyllands-Postens journalister Tea Krogh Sørensen og Morten Pihl for deres afsløringer af, hvordan sygehuse i strid med de nationale retningslinjer gav kvinder mangelfulde undersøgelser for brystkræft.

Det oplyser Dansk Journalistforbund ved et arrangement fredag på Nationalmuseet.

Cavlingprisen er den mest prestigefyldte danske journalistpris.

Den uddeles hvert år til en journalist eller en gruppe af journalister i samarbejde, som i særlig grad har udvist initiativ og talent i det foregående år.