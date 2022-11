Jyllands-Postens medarbejdere nedlægger arbejdet

Jyllands-Postens medarbejdere møder først igen fredag, hvor der er planlagt et nyt møde

Der er torsdag forholdsvist tomt på gangene i Mediebyen i Aarhus.

Jyllands-Postens medarbejdere har nemlig valgt at gå hjem i protest både i hovedkvarteret i Aarhus, men også på redaktionen i København.

Fagbladet Journalisten skriver, at medarbejderne nedlægger arbejdet, fordi der mangler fremskridt i forhandlingerne.

16. november blev de således orienteret om, at der skulle siges farvel til i alt 15 medarbejdere. Herefter skulle der foregå forhandlinger. Det er disse forhandlinger, som altså ikke har rykket sig, mener de ansatte.

På de to andre landsdækkende medier i JP/Politikens Hus' koncern, Ekstra Bladet og Politiken, blev der også samme dag varslet besparelser.

Millionoverskud

Det fik medarbejderne på begge medier til at nedlægge arbejdet i henholdsvis to og et døgn. Nu er det altså medarbejderne på Jyllands-Posten, som nedlægger arbejdet.

Til Journalisten har tillidsrepræsentant Michael Stenvei forklaret, at man er rystet over, at der skal fyres medarbejdere:

- Vi har jo millionoverskud og sorte tal på bundlinjen, siger han.

Fredag vil medarbejderne så møde ind igen, hvor der er et nyt møde blandt medarbejderskaren, skriver Journalisten.

Sådan skal der spares

Strejken på Ekstra Bladet blev iværksat onsdag eftermiddag i sidste uge, da ledelsen blandt andet annoncerede intentioner om at virksomhedsoverdrage en gruppe medarbejdere til firmaet Wunderkind, der fra 1. januar 2023 efter planen skal producere Ekstra Bladets papiravis.

Derudover er det intentionen at fem ud af syv redaktionelle medarbejdere i Aarhus skal flyttes til redaktionen på Rådhuspladsen.

I alt skal der ifølge ledelsen findes besparelser for omkring 15 mio. kroner. Primært som følge af forhøjede udgifter til papir, tryk og distribution.

Ti medarbejdere på Politiken skal samtidig fyres, er det blevet annonceret.

I alt skal der afskediges 25 personer på de to aviser Politiken og Jyllands-Posten. Der er angiveligt tale om stillinger i både den redaktionelle og kommercielle afdeling.