Jyllands største center genåbnede: Masker, sprit og vagter

Mange tusinde danskere går normalt ind og ud af skydedørene ved Kolding Storcenter hver eneste dag. Det enorme center har dog nærmest mindet om en spøgelsesby siden den 11. marts, hvor landede lukkede ned.

Det blev der lavet om på i dag, da skydedørene igen kørte rundt.

Ekstra Bladet var mødt op på åbningsdagen.

Alle passede på hinanden og holdt afstand. Få havde også valgt at tage masker på. Foto: Anders Brohus

Hjælp at hente

Indehaver af Thehuset-Andersen, Lotte Bach, var glad for, at det igen var muligt at lukke kunder ind i sin lille butik. Også selv om det det kun var to ad gangen.

Lotte Bach har været inde i centeret flere gange, for det er her, hun henter sine varer til webshoppen. Dog var det dejligt at få kunder i den rigtig butik igen. Foto: Anders Brohus

- Jeg har sat glas op her foran kassen, sat sprit op og ellers sørger jeg for, at der ikke kommer for mange ind i butikken ad gangen, forklarer Lotte Bach.

Ejendomsforvaltningsselskabet DEAS, som ejer Kolding Storcenter, var allerede ude og love en håndsrækning, da Mette Frederiksen lukkede for centeret den 11. marts. Den håndsrækning står de heldigvis ved.

- Det er individuelt, hvordan man får hjælp, kan jeg fornemme. Jeg har her i min butik fået huslejen splittet op til månedsvis i stedet for kvartalsvis.

- Selvom vi har haft en webshop, som jeg har haft min 100 procent fokus på de seneste uger, har jeg kun solgt cirka 15% procent af, hvad jeg plejer. Så det kan helt sikkert mærkes, og jeg håber da ikke på en bølge mere, siger Lotte Bach.

Nye retningslinjer

Med sine 62000 kvadratmeter og over 120 butikker er Kolding Storcenter Jyllands største indkøbscenter. Bemandingen hos sikkerhedsfirmaet Securitas, som står for sikkerheden i centeret, er derfor også forhøjet i denne periode med flere restriktioner.

Der var flere vagter på gangene i Kolding Storcenter i dag. Heldigvis var der også tid til en sludder med gæsterne, som kom forbi. Foto: Anders Brohus

Det hele skal dog foregå med høflighed og et smil, siger afdelingsleder i Securitas Mads Fahrenholtz.

- Det handler om dialog, dialog, dialog. Vi er ikke her for at snerre af folk, men vi er her for at guide og hjælpe med at passe på os allesammen. Jeg føler heller ikke, at det på nogen måder bliver taget dårligt imod.

Udover flere vagter på gangene, er der også kommet ensrettet gå-retning, afstandsplakater, og alle borde og bænke er blevet lukket for andre end gangbesværede.

Det er ikke til at undgå at se plakaterne, når man bevæger sig rundt på gange i storcenteret. Foto: Anders Brohus

Tøj-jagten gik ind

Berhanu, 17, Kolding

Foto: Anders Brohus

- Jeg skal først i skole igen på næste mandag, så jeg er bare lige inde for at shoppe lidt. Jeg har da savner centeret. Det er her, jeg plejer at shoppe. I dag kigger jeg primært på tøj.

Christina Skaarup, 34, Fredericia

Foto: Anders Brohus

- Jeg arbejder i Change, så jeg skulle ind og sige hej til pigerne. Jeg har virkelig savnet min butik. Det har været total mærkeligt at være herude, når der ingen kunder har været.

I dag skulle jeg faktisk ikke handle, men jeg kom vist til at impulskøbe en kjole.



Denis Bukvic, 17, Kolding

Foto: Anders Brohus

- Jeg skal ikke i skole før efter sommer, så jeg er bare lige inde for at få tiden til at gå. Derhjemme laver jeg ikke så meget andet end får virtuel undervisning og laver lektier.

I dag skal jeg bare lige kigge tøj. Ikke noget bestemt.

Mie Sundall, 29, Vamdrup

Foto: Anders Brohus

- Jeg skulle egentlig bare have en simpel ting, men så fik jeg købt både tøj til min store datter og mig selv.

Jeg har savnet centeret rigtig meget. Det er her, vi kører ind, hvis vi både skal det ene og det andet.