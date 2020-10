JYSK-ansatte får rekordbonus

På trods af coronakrisen har JYSK haft et salgsmæssigt godt år, og det kommer nu de ansatte i kædens butikker til gode.

Traditionen tro får de ansatte nemlig udbetalt en bonus baseret på omsætningsfremgangen i den enkelte butik, og samlet set har medarbejderne i år fået den største bonus nogensinde.

Det oplyser JYSK i en pressemeddelelse.

Således har de butiksansatte i gennemsnit fået 31.000 udbetalt i år.

- Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Medarbejderne i butikkerne får bonus efter, hvor godt salget har været i netop deres butik. Så når de har fået en stor bonus, er det fordi, det er gået godt for JYSK. Samtidig er medarbejderne i JYSK-butikkerne jo nogle af dem, der ikke har haft mulighed for at arbejde hjemme, men som derimod er mødt på arbejde hver dag for at holde hjulene i gang gennem hele corona-epidemien, siger JYSKs landechef Bo V. Andersen i pressemeddelelsen.

Samme bonus til alle i butik

JYSK oplyser, at bonusen er baseret på fremgangen i hver enkelt butik, hvor medarbejderne får en bonus alt efter, hvor mange timer, de har arbejdet i løbet af året. Således får en elev den samme bonus som en store manager i den enkelte butik.

For fuldtidsmedarbejdere har det udbetalte beløb ligget mellem 5400 og 95.000 kroner. Det højeste beløb - og altså det sted, hvor der har været størst fremgang i omsætningen - tilfaldt medarbejderne i JYSK på Marsvej i Randers.

Rune Jungberg Pedersen, der er kommunikationschef i JYSK, fortæller til Ekstra Bladet, at en del af succesen i butikken i Randers kan forklares med, at butikken i starten af året var blevet bygget om, og at de derfor holdt en åbningsfest med en masse tilbud.

- Og det var inden coronakrisen, så vi kunne godt holde en stor fest, siger han.

I JYSKs forretning i Nørresundby var der ligeledes store bonuser til de ansatte, idet de fuldtidsansatte her fik 80.000 kroner udbetalt.

Dokumenter afslører: Så magtfuld skulle Jysk-fonden være

På grund af coronakrisen har de JYSK-butikker, der ligger i storcentre, været lukket i en periode i foråret, men JYSK har sikret, at de ikke bliver snydt for den manglende omsætning i den tid.

- De ansatte i de butikker, arbejdede i den periode i andre nærliggende JYSK-butikker, og derfor skal de selvfølgelig ikke snydes for bonus. De har derfor fået bonus i forhold til vores gennemsnitlige salg i Danmark i den periode, hvor butikkerne var lukket, lyder det fra Bo V. Andersen i pressemeddelelsen.

JYSK oplyser til Ekstra Bladet, at den samlede koncern i løbet af regnskabsåret har haft en omsætningsfremgang på 7,6 procent.

Store selskaber om krisen: Målet er at undgå fyringer

Indført af Lars Larsen

Bonusordningen blev i sin tid indført af nu afdøde JYSK-stifter Lars Larsen, som bestemte, at en butiks fremgang skulle deles med medarbejderne. Således får medarbejderne udbetalt otte procent af en butiks omsætningsfremgang.

Sidste år fik de butiksansatte i gennemsnit 19.500 kroner i bonus.