Jysk Bank-aktie i kæmpe stigning

Jyske Bank-aktien er sendt i vejret, efter mandagens melding om, at Jyske Bank opkøber Handelsbankens aktiviteter i Danmark.

Således lukkede aktien mandag i et plus på 17,85 procent.

I størstedelen af de øvrige danske topaktier var der også plusser at finde.

C25-indekset endte med en stigning på 2,5 procent i en kurs på 1563,15. I resten af Europa var stigningerne generelt lidt lavere. Børsen i USA holdt mandag lukket på grund af helligdag.

Forventer øget resultat

Jyske Bank forventer, at overtagelsen kan øge bankens resultat med 10 procent i 2024, når sammenlægningen er fuldført.

Banken regner desuden med, at det kommer til at koste en halv milliard kroner at omstrukturere og integrere Handelsbankens aktiviteter i Jyske Bank.

En af knasterne i handlen har været, at Handelsbanken og Jyske Bank er tilknyttet to forskellige datacentraler. Det er løst ved, at Handelsbanken betaler for at komme ud af sin aftale med BEC (som tidligere hed Bankernes EDB Central).

Handelsbanken har i dag 43 afdelinger i Danmark med i alt 600 ansatte. Banken trådte ind på det danske marked i 1992 og har siden forstærket sin position med opkøb af Midtbank og Lokalbanken.