Jysk krig på flæskesvær og frikadeller

Endnu en strid om at forbyde frikadeller og leverpostej til børnehavebørnene i Randers Kommune øger ikke just respekten for det nyvalgte byråd.

Folk på gaden i den østjyske købstad, som huser slagterigiganten Danish Crowns hovedsæde, er trætte af politisk ballade om ja eller nej til svinekød til byens småbørn.

Det var tydeligt, da Ekstra Bladet i går loddede stemningen blandt randrusianerne. Det skete efter byrådets beslutning mandag aften om at sende spørgsmålet om gris på de små gafler til høring blandt institutionernes bestyrelser.

- Nej, nu må det høre op, siger buschauffør Steen Pedersen.

- Byrådet skal ikke blande sig, hvad folk eller deres børn spiser. Det må de da selv bestemme. Hvor svært kan det være, siger han og napper et par stykker sprøde flæskesvær fra Ekstra Bladets gavmilde reportere.

- Om det er forbud eller påbud er mig lige gyldigt. Jeg bryder mig ikke om nogen af delene, siger Steen Pedersen.

Politikerne blander sig for meget

Foran pølsevognen ved busterminalen midt i byen har fire unge pædagogstuderende kvinder netop købt et par franske hotdogs. De synes også, at politikerne blander sig for meget.

- Der skal være noget for alle. Kan man ikke lide svinekød, må man spise noget andet, siger Nicoline Møller Nielsen.

- Det skal ikke være enten eller, men både og. Noget for enhver smag, supplerer Jette Espensen.

- Når der er tale om obligatoriske måltider, er der nødt til at være noget for alle børn. Man skal ikke vælge en bestemt slags mad fra, siger Sarah Elsnap.

- Det er ikke enten eller, men både og, siger de fire pædagogstuderende. Fra venstre Jette Espensen, Betina Pedersen, Sarah Elsnap og Nicoline Møller Nielsen som danner en lille kødrand foran fotografen. (Foto: Anita Graversen)

Dansk madkultur på spil

En midaldrende kvinde, som ikke vil fotograferes, sætter tænderne i et par flæskesvær med følgende replik:

- Hvorfor skal vi pludselig til at forme Danmark efter nogle tilflyttere, som gerne vil bo her, men ikke bryder sig om vore spisevaner? Det er jo helt gak.

Og så gik hun videre.

Spild af tid og en åndssvag diskussion

Med kurs mod pølsevognen standser 22-årige Simon Hunniche op og guffer nogle flæskesvær.

- Den diskussion er da totalt åndssvag. Har de ikke andet at gå op i?

- Da jeg gik i børnehave var der ingen, som forbød os hverken at falde og slå os eller spise en frikadellemad. Lad forældrene selv bestemme, siger Simon.

Simon Hunniche elsker flæskesvær og synes, at den genopblussede madkrig i Randers er 'åndssvagt spild af tid'. (Foto: Anita Graversen)

De to gymnasieelever Fiona Siami Rasmussen og Jacob Kåbersbøl ser helst, at der er respekt for mere end én madkultur i de kommunale institutioner.

- Med tvang kommer man ikke langt. Det bedste er at overlade menuen til forældrene og de ansatte, siger Fiona og Jacob.

Fiona Siami Rasmussen og Jacob Kåbersbøl: - Med madtvang kommer man ikke langt. Lad forældrene bestemme. (Foto: Anita Graversen)

