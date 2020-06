Jysk landsby hærges: - Folk er utrygge

Solen bager ned over den lille parkeringsplads foran den hvide landsbykirke i Gjerlev nord for Randers.

Alt ånder ro og fred denne solrige torsdag formiddag. Men faktisk er virkeligheden en helt anden. Den lille landsby i Kronjylland har den seneste måned oplevet en voldsom stigning af kriminalitet, som kulminerede mandag i Vestergade - et stenkast fra kirken.

Her vågnede beboere til, at flere biler på vejen var blevet ridset og havde fået smadret ruder. Nu er det nok, fortæller flere borgere, som Ekstra Bladet møder på gaden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Erik Pedersen har aldrig oplevet så meget uro i Gjerlev i sine 67 leveår. Her viser han, hvor tyve brød ind i kirken. Foto: Ernst Van Norde

Særligt én hændelse har vakt massiv vrede blandt de lokale. For tre uger siden brød ukendte gerningsmænd ind i kirken, hvor der blev stjålet to urner, siger en skuffet formand for Menighedsrådet Erik Pedersen.

- De stod klar til at komme i jorden. Det er det værste, vi har oplevet. Hvordan kan man finde på sådan noget? Jeg håber, at de ikke ved, hvad de har taget.

- Det påvirker os meget. Især, fordi vi tænker på de pårørende, hvor det hele bare strander, uddyber 53-årige Gitte Christoffersen, der er ansat som graver i kirken.

Erik Pedersen har boet i Gjerlev i 67 år, og han har aldrig oplevet så mange episoder med indbrud, tyveri og hærværk.

- Folk er utrygge og halvbange. Vi har en gruppe på fem-seks unge, der kører rundt og laver ballade på scootere om natten. De har ødelagt vores golfbane og lavet hærværk på vores hardballbane. Jeg ved jo ikke, om det er dem, der står bag det hele, men jeg kan blot konstatere, at vi på det seneste har set så mange tilfælde at uro og ballade.

Inden for blot et par uger er en bus blevet raseret, byens børnehave har været udsat for forsøg på brandstiftelse, og kirkecentret har haft ubudne gæster.

- Jeg har aldrig set noget lignende. Selvfølgelig skal der være plads til drengestreger, men det her er for meget, fastslår en oprørt Erik Pedersen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En hvid Toyota Aygo fik smadret en rude natten til mandag i Vestergade. Privatfoto

Den seneste udvikling i Gjerlev er blevet omdrejningspunktet for samtalen blandt byens godt 1000 indbyggere. Derfor var der onsdag indkaldt til borgermøde, hvor situationen blev drøftet, fortæller Glen Sinclair, der er næstformand i lokalrådet.

- Folk er meget opmærksomme på, at der har været den her uro i byen. For nogle fylder det meget, og jeg har da også selv set de unge køre rundt, men ikke at de laver ballede. Fremadrettet har vi dog aftalt at kontakte politiet og anmelde de ting, der sker.

Glen Sinclair forklarer videre, at man derudover vil inddrage SSP (skole, sociale myndigheder og politi, red.) for at undersøge, om de kender til de unge uromagere, der står for noget af balladen i Gjerlev.

Politikommissær: Vi tager det alvorligt Ekstra Bladet har været i kontakt med Østjyllands Politi om den seneste udvikling i Gjerlev. Her fortæller politikommissær Allan Aarslev: - Vi er opmærksomme på, at der har været enkelte hærværkssager og tyverier i løbet af den seneste måned i Gjerlev. - Vi ser umiddelbart ikke Gjerlev som et område, der er særlig hårdt ramt af kriminalitet, men vi tager det selvfølgelig alvorligt, når beboerne fortæller, at de føler sig utrygge. - Vi er nu ved at undersøge, om der kan være en sammenhæng mellem nogle af sagerne, og om vi kan gøre noget for at øge trygheden i byen. Vis mere Luk

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gitte Christoffersen (tv), Erik Pedersen, Glen Sinclair og Mathilde Schou Jørgensen tager alle afstand fra den seneste tids uroligheder i det lille lokalsamfund. Foto. Ernst Van Norde

Også hos en af de unge, som Ekstra Bladet møder i Gjerlev, har den seneste tids stigende kriminalitet sat sit præg.

- Folk skriver rigtig meget om det her på Facebook. Det er er en træls situation for os unge, fordi vi alle kender hinanden i området. Vi kan jo ikke lade være med at tænke over, hvem der står bag, fortæller 16-årige Mathilde Schou Jørgensen.

Hun forklarer videre, at der er nyt samlingssted på vej til de unge i lokalområdet.

- En veninde og jeg her fra byen kunne godt tænke os, at vi havde et sted at være, så vi arbejder faktisk på at bygge en shelterplads. I forbindelse med planen for byfornyelse har vi fået godkendt projektet, som vi har fået nogle penge til. Pladsen skal stå færdig nede ved søen her i løbet af sommerferien, slutter Mathilde Schou Jørgensen.