Jysk øger omsætningen - men tjener færre penge

Åbningen af en masse nye butikker har været med til at givet et øget salg for Jysk, der er kendt for dyner og puder.

Investeringerne har dog ikke været gratis, og de har da også bidraget til en lavere indtjening for den familieejede virksomhed. Det fremgår af årsregnskabet fra Jysk, der er offentliggjort torsdag.

Samlet har Jysk i løbet af året omsat for 28,32 milliarder kroner. Det er 6,3 procent mere end året før.

Jysk peger blandt andet på åbningen af 175 nye butikker som en af årsagerne til salgsvæksten. I dag har virksomheden mere end 2800 butikker verden over.

De nye butikker har været med til at give øgede omkostninger for Jysk, som på grund af butiksåbningerne og en række andre forhold også havde ventet en lavere indtjening for året.

- Det skyldes blandt andet meget store lønstigninger i Central- og Østeuropa samt væsentligt højere distributionsomkostninger både i forhold til transporten fra lager til butik og direkte distribution til kunderne.

- Samtidig har vi foretaget meget store investeringer. Både i form af it, der skal sikre, at Jysk er blandt de bedste, når det gælder muligheder for online shopping, og i form af åbningen af et nyt distributionscenter i Bozhurishte i Bulgarien, etablering af rekordmange nye butikker og åbningen af Jysk i Irland, siger Jan Bøgh, administrerende direktør hos Jysk, i en pressemeddelelse.

Overskuddet før skat faldt i seneste regnskabsår til 3,2 milliarder kroner, og det var 7,2 procent lavere end året før.