Jysk zoo med over 400 dyr sælges

For 4,5 millioner kroner kan man blive den lykkelige ejer af over 400 dyr og et hus på 250 m2

Er du vild med dyr, og lige så glad for at have en flok børn rendende i baghaven, så har Benny Munkholm fra Balle på Djursland et enestående tilbud til dig.

For 4,5 millioner kroner kan du få lov til at købe hans børnezoo, Munkholm Zoo. Med i prisen, som man dårligt kan købe en fireværelses lejlighed i København for, får man 21.000 m2 dyrepark, et cafeteria (som man selv skal drive) og en bolig på 250 m2.

Men ingen zoo uden dyr, og der følger dyr med for de 4,5 millioner. Faktisk får man over 400 dyr fordelt ud på 80 arter. Man får blandt andet kameler, lamaer, ræve, kænguruer, hængebugsvin, krybdyr, aber og kæledyr.

Munkholm Zoo har omkring 35.000 betalende gæster om året, og det er her glæden for børn kommer ind i billedet. For den lille zoologiske have henvender sig primært til mindre børn, og de vil gerne helt tæt på de mange dyr.

Hvad koster et dyr

Det er åbenbart ikke en nem opgave at sælge en zoologisk have i Østjylland, men erhvervschef Poul Bech Sørensen fra John Frandsen Erhverv har taget imod udfordringen.

- Det kan jeg sige helt sikkert, at det har vi aldrig før prøvet i firmaets historie, siger Poul Bech Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det der med, hvad prisen for dyr, park og hus skal være, gør opgaven lidt besværlig, men han er vild med udfordringen.

- Det er da fantastisk spændende og udfordrende. Især dyrene er svære at værdisætte, men så ser man på virksomhedens regnskab og indtjening, når man skal værdisætte det hele, siger Poul Bech Sørensen.

Den lille zoologiske have har været til salg i et år. Skulle man være interesseret i at skrive zoologisk have-ejer på visitkortet, skal man vide, at det ikke er et 9-17 job.

- Det er en livsstil, man køber. Dyrene skal passes hele året. Det er ligesom at være landmand. Jeg håber da, at der kommer nogen og overtager det og fører det videre. Der er mange muligheder for at udvide det med shelters, lejrskoler osv., siger Poul Bech Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

