Jyske Bank efter shitstorm: Vi holder fast i beslutningen

Hos Jyske Bank står man fast på beslutningen om at droppe Visadankortet og erstatte det med to kort. Og de seneste dages kritik får ikke banken til at ændre noget.

- Nej, det gør det ikke. Vores intentioner er de bedste.

- Vi afliver ikke dankortet, men vi giver kunderne noget ekstra i forhold til, hvad de har i dag, siger bankdirektør Peter Schleidt.

- Når andre skyder os i skoene, at vi kommer til at tjene flere penge, er det ikke korrekt, siger han.

Bandirektørerne Anders Dam (t.v.) og Peter Schleidt har i denne uge sendt Jyske Bank ud i et stormvejr af kritik. Men banken står fast på sin beslutning om at lægge Visadankortet i graven. Foto: Casper Dalhoff/Ritzau Scanpix

Bankernes gebyrplan: Slagter dankortet og lader dig betale

- Hvis I ikke kommer til at tjene penge her, hvem gør så?

-Nationalbankens tal er forældede, da der er kommet nye og lavere gebyrtakster, siden tallene blev indsamlet.

- Og det er kun kortindløserne - i Danmark primært NETS - der tjener penge på transaktioner med Visa-og dankort, forklarer Peter Schleidt, der dog mener, at mere konkurrence på området kunne hjælpe.

- For eksempel er kortindløsnings-priserne i Sverige under halvdelen af, hvad de er i Danmark.

Hvad tænker du om bankernes politik? Forventeligt at de dræber dankortet Jeg tror, at de holder fast i dankortet Hvad tænker du om bankernes politik? 75 % Forventeligt at de dræber dankortet 25 % Jeg tror, at de holder fast i dankortet Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

- Så I tjener ikke noget på det her nye initiativ?

- Nej. Det går i nul for os, når vi faciliterer dankorttransaktioner og Visatransaktioner, siger Peter Schleidt, der dog senere i et mailsvar erkender, at banken faktisk har en indtjening på netop Visa-kortet, som er et kreditkort:

'Jo - vi får som bank henholdsvis 0,2 procent for debitkort og 0,3 procent for kreditkort af betalingsbeløbet til at betale Visa, samt for vores egen omkostninger til at gennemføre transaktionen og få trukket pengene på kundens konto.'

'Vi er ikke dygtigere, end at de 0,2% for et debitkort svarer cirka til, hvad vores omkostninger er,' skriver bankdirektøren, da Ekstra Bladet beder ham uddybe, hvordan regnestykket faktisk hænger sammen.

Se også: Kunderne ikke i tvivl: Nu stiger prisen igen

- Hvor ligger fordelen så?

- Vi giver kunderne det, de havde i forvejen, bare bedre. Vi giver dem altså et bedre produkt, fordi der i det nye Visakort bliver mulighed for at tilbyde flere services, siger Peter Schleidt videre.

- Samtidig giver vi dem muligheden for selv at vælge betalingsform. Det plejer politikerne godt at kunne lide. Den eneste ulempe kan være, at kunderne får to kort.

- Men den billigste løsning for kunderne er fortsat dankortet.

- Hvorfor ikke beholde det sammen med Visakortet?

- Vi udfaser ikke dankortet. Vi lader det være op til kunderne, hvad de vil bruge.

- Men hvis det viser sig, at vores kunder ikke tager godt imod initiativet, må vi justere vores tilgang, men vi tror på det.

Se også: Socialdemokratiet til Jyske Bank: Drop jeres massakre på dankortet