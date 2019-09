Jyske Bank indfører negativ rente for flere kunder

Kunder i Jyske Bank med over 750.000 kroner på kontoen vil fremover skulle betale en negativ rente på 0,75 procent for at have deres penge stående.

Det oplyser banken på sin hjemmeside. Tiltaget gælder fra 1. december.

Det er anden gang inden for en måned, at banken indfører negativ rente. 20. august indførte banken således i første omgang negativ rente for sine rige kunder.

Det oplyste banken i en selskabsmeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af bankens halvårsregnskab.

Helt konkret betyder det, at privatkunder med over 7,5 millioner kroner skal betale 0,6 procent i rente, med mindre der bliver indgået en anden aftale.

Bankens ordførende direktør, Anders Dam, argumenterer i meddelelsen for den opsigtsvækkende rente med, at banken har et 'markant og stigende indlånsoverskud på privatkunder', som der er store udgifter forbundet med.

For kunder, der har op til 7,5 millioner stående på kontoen vil indlånsrenten være på 0 procent, men har man mere stående, skal renten aftales med banken. Hvis der ikke bliver aftalt noget, bliver renten minus 0,6 procent om året. Det svarer til 9.000 kroner om året, hvis der eksempelvis står otte millioner kroner på kontoen.

Siden har Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken sænket renten. Det tager Jyske Bank nu konsekvensen af.

- På grund af rentesænkningen i sidste uge, taber vi nu endnu flere penge, og den regning er vi nødt til at dele med vores kunder, siger ordførende direktør i Jyske Bank Anders Dam til bankens hjemmeside.

Er du misundelig på min løn, så søg mit job

Se også: Jyske Bank indfører negative renter for rige kunder

Se også: Jyske Bank indfører negative renter til private