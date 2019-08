Jyske Bank indfører negative renter for rige kunder

Hvis man har mange penge stående på sin konto, skal det fremover koste penge at have penge stående hos Jyske Bank.

Det oplyser banken i en selskabsmeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af bankens halvårsregnskab.

Helt konkret betyder det, at privatkunder med over 7,5 millioner kroner skal betale 0,6 procent i rente, med mindre der bliver indgået en anden aftale.

Bankens ordførende direktør, Anders Dam, argumenterer i meddelelsen for den opsigtsvækkende rente med, at banken har et 'markant og stigende indlånsoverskud på privatkunder', som der er store udgifter forbundet med.

For kunder, der har op til 7,5 millioner stående på kontoen vil indlånsrenten være på 0 procent, men har man mere stående, skal renten aftales med banken. Hvis der ikke bliver aftalt noget, bliver renten minus 0,6 procent om året. Det svarer til 48.000 kroner om året, hvis der eksempelvis står otte millioner kroner på kontoen.

Negative renter

Baggrunden for ændringen er de seneste års negative renter, som betyder, at det koster penge for banker at have deres penge stående hos Nationalbanken.

Derudover har der i en periode ikke været positivt afkast på de danske statsobligationer, og det er en situation, som Jyske Bank forventer vil vare ved i flere år.

- Det negative rentemiljø, der har præget det danske marked siden foråret 2012, kun afbrudt i 2014, synes nu at være af en mere permanent karakter. Det er f.eks. ikke længere muligt at erhverve danske statsgældspapirer med positiv renteafkast uanset løbetiden. Markedsforventningerne tilsiger, at det negative rentemiljø vil vare ved i adskillige år, lyder det fra Anders Dam.

Anders Dam og Jyske Bank ser sig nødsaget til at tage penge for at kunder kan have mange penge stående på kontoen. Arkivfoto: Linda Johansen

Jyske Bank har i 1. halvår et overskud på 1,4 milliarder før skat mod 1,8 milliarder i samme periode sidste år.

Banken oplyser i øvrigt, at man i perioden 21. august til 29. november vil foretage et aktietilbagekøbsprogram på 500 millioner kroner. Til en ekstraordinær generalforsamling, som der vil indkaldes til 'snarest', vil man foreslå en annullation af knap fem procent af aktiekapitalen.