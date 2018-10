Jyske ferieparker gnider sig i hænderne efter solrig sommer

Der har været travlt hos ferieparkerne i Jylland denne sommer. Både Djurs Sommerland og Fårup Sommerland beretter mandag, at der er sat besøgsrekord.

Hos Fårup Sommerland, der ligger ved den jyske vestkyst, var der 602.089 gæster i sæsonen, et hop på 45.000 styk sammenlignet med samme periode i 2017.

- Vi har haft en god sæson. April var godt nok lidt kold, men allerede i maj kom sommeren, og så fortsatte den faktisk helt til september.

- De mange varme sommerdage har betydet, at de dejlige nordjyske strande har været lidt stærkere konkurrenter end normalt, men alt i alt er det gode sommervejr dejligt for Fårup, skriver administrerende direktør Per Dam.

Som en ekstra appelsin i turbanen for Fårup Sommerland var vejret i efterårsferien også godt, og parken kunne notere sig 55.701 gæster.

Djurs Sommerland er også svært tilfredse oven på sommeren. Sommerlandet, der ligger på Djurs i det østjyske, havde 817.378 gæster, hvilket beskrives som besøgsrekord.

- Siden 2008 er vores besøgstal steget med mere end 50 procent, og der er ingen tvivl om, at de seneste års mange investeringer i nye forlystelser og produktudvikling har haft positiv indflydelse på børnefamiliernes lyst til at besøge Djurs Sommerland, skriver administrerende direktør Henrik B. Nielsen.

2018 har da også budt på optimale betingelser for at drive et sommerland. Det økonomiske opsving har domineret året, hvor beskæftigelsen og boligpriserne er steget over hele landet.

Samtidig har det været den varmeste og mest solrige sommer i mands minde, da det blev noteret ikke mindre end 771 solskinstimer frem til 25. august.

Solskinsmålingerne begyndte i 1920. Og den hidtidige rekord blev sat i 1947 og lød på 770 timer.

Samtidig endte middeltemperaturen på 17,7 grader, og der var 72 sommerdage - dage med en temperatur over 25 grader.