Jytte fanget i Postnord-kaos

Postnord lovede en leveringstid på én til to dage, efter at Jytte Jensen betalte det nye importgebyr. Det er over to uger siden, og hun har stadig intet modtaget eller hørt

Toldstyrelsen har gjort meget ud af at fortælle danskerne om de nye importregler. Men noget tyder på, at de har glemt at informere Postnord.

Postnord har nemlig ikke haft helt styr på sagerne, erkender de i en pressemeddelelse fredag.

- Desværre har der lige nu været en del problemer med systemet, og det betyder, at vi lige nu er bagud med at fortolde forsendelser, siger Michael Frølich, Vice President i Postnord, i pressemeddelsen.

Det kan Jytte Jensen fra Bornholm nikke genkendende til. Hendes pakke har nemlig ligget på et internationalt postcenter siden 16. juli. Det er over to uger siden.

- Det er jo irriterende, fordi vi skal bruge tingene. Vi betaler så rigeligt til Postnord i frimærker og pis og lort, siger Jytte.

Levering burde tage én til to dage

21. juli modtager hun et brev fra Postnord. Brevet er en faktura, hvor der står, at hun skal betale importmoms på 8 kroner og yderligere 160 kroner i ekspeditionsgebyr - også kendt som det nye importgebyr.

Samme dag betaler hun det fulde beløb på 168 kroner, hvorefter hun modtager en bekræftelse via brev. I bekræftelsen står der, at hun kan forvente sin pakke leveret inden for én til to hverdage. Og det var så det sidste, hun hørte fra Postnord.

Hun har løbende forsøgt at tage kontakt til dem de sidste to uger men har alle gange måttet give op, da ventetiden har oversteget 45 minutter.

- Min mand har nogle gange ringet flere gange om dagen. Det har været helt umuligt, siger Jytte Jensen.

Postnord: 'Kunder kan stadig forvente problemer'

Postnord skriver i deres pressemeddelelse, at de har haft problemer med de nye it-systemer, som bruges til at håndtere de nye toldregler.

Michael Frølich garanterer, at ingen forsendelser bliver returneret, uden at modtageren har haft mulighed for at betale sin toldkrævning.

Kundeservicechef Henrik Larsen fortæller, at de i Postnord arbejder på at besvare alle de henvendelser, de får via telefon og på sociale medier.

- Jeg forstår fuldt ud frustrationerne, men opfordrer til, at man lige ser tiden lidt ekstra an, inden man kontakter os om fortoldning, siger han.

Postnord forventer desuden, at der vil være en løsning på plads inden udgangen af august. Indtil det er løst, vil der dog stadig være kunder, som oplever problemer.

Jytte Jensen havde bestilt nyt hundetræningsudstyr fra USA til sin korthårede hønsehund Birk, og noget tyder på, at jagthunden må vente lidt med at få den rigtige træning.