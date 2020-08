Jytte kørte 170 kilometer med kat i motorrummet

Det var kattens.

Sådan må Jytte Malmbæk fra Billund have tænkt, da hun pludselig opdagede en kat i sit motorrum efter at have kørt 170 kilometer.

Det hele startede egentlig, da Jytte Malmbæk og hendes mand havde pakket bilen og var klar til at køre i sommerhus.

Pludselig hørte de en høj miav-lyd i indkørslen, og for at være helt sikre på, at de ikke bakkede ind i en kat, så valgte de at stige ud af bilen.

Men der var intet at se, og da lyden stoppede satte de kursen mod sol, sommerhus og Stillinge Strand nær Korsør på Sjælland. En tur på 170 kilometer, der forløb smertefrit.

Hørte et skrig

Men så kom chokket.

- Vi stoppede ind i Jem og Fix ved Korsør, og der var intet at høre, men da vi når frem til sommerhuset og stopper bilen, så hører vi pludselig et skrig.

- En kat miaver helt vildt, og så siger min mand, at den må ligge i motorrummet. Det er jo frygteligt, men heldigvis virker det ikke, som om den er kommet noget til, siger Jytte Malmbæk til Ekstra Bladet.

Jytte Malmbæk fortæller samtidig, at katten var velplejet og virkede tam, men at den selvfølgelig var lidt rystet over oplevelsen.

Kender du katten?

Derfor valgte parret fra Billund at ringe til de lokale dyreinternater.

- Desværre var der lukket, da der er sommerferie, men det lykkedes mig at finde et akutnummer til Dyrenes Beskyttelse. De kunne så hjælpe os, og vi fik afleveret katten til dem, der nu tager sig af den.

- Men jeg føler, at det var vigtigt at fortælle min historie til jer også, hvis der nu sidder en familie i Jylland, der savner katten, siger Jytte Malmbæk.

Katten er omkring syv uger gammel, har eksperterne vurderet, oplyser Jytte Malmbæk.

