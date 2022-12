K-medlem smækker med døren

Per Skovmose, der er et af de Konservatives medlem i Thisted Kommunes kommunalbestyrelse, har netop meldt ud, at han forlader sit kommunale bestyrelsesembede på grund af administrativ obstruktion

En kommunalveteran takker af.

Efter 13 års tro tjeneste i Thisteds kommunalbestyrelse, to valgperioder for venstre og to for de Konservative, har Per Skovmose valgt at trække stikket. Det skriver Nordjyske.

Men han gør det ikke bare sådan lige. For i et Facebook-opslag tordner Per Skovmose mod embedsværket i den kommunale forvaltning og begrunder sit karrierestop på grund af det, han kalder administrativ obstruktion.

'Desværre føler jeg, at arbejdsbetingelserne som KB-medlem er blevet vanskeligere, når en forvaltning kan tolke og tillægge mig motiver, når jeg sender en forespørgsel om yderligere oplysninger i en sag,' skriver det aftrædende kommunalbestyrelsesmedlem i sit Facebook-opslag.

'Jeg er da lidt træt af at sige farvel på denne måde, men med min alder var det nok slut til næste valg alligevel. Det her handler ikke om, at jeg vil skifte parti igen'

Skovmose betragter sig selv som udtrådt af bestyrelsen per 31. december og står til at blive afløst af Alex Klein, der er førstesuppleant for de konservative. Ren formelt skal hans udtræden først godkendes af kommunalbestyrelsen, der først mødes igen i slut januar.