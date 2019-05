K: Sådan skal udsatte børn hjælpes

Det skal i højere grad være muligt for sårbare forældre at få støtte og vejledning under graviditeten og i de første år af barnets liv.

Det mener De Konservative, der derfor foreslår at etablere ti nye støttecentre over hele landet.

Forslaget er en del af et udspil med i alt fem punkter, som alle er målrettet børn, der vokser op i udsatte familier.

Ifølge børne- og socialminister Mai Mercado (K) er det vigtigt at hjælpe børnene tidligt i livet.

- Som socialminister har jeg mødt mennesker, som i deres voksenliv stod i en meget, meget vanskelig situation. Fælles for dem er, at de beretter om en meget svær barndom.

- Så hvis vi får lavet en solid, forebyggende indsats meget tidligt i barnets liv, kan vi ændre et barns livsbane. Så kan vi forhindre, at det barn vokser op og ender som meget socialt udsat, siger hun.

Skal ske gennem samarbejde

Mødrehjælpen driver allerede i dag to centre under navnet Familiens Hus i samarbejde med Esbjerg og Høje Taastrup kommuner.

Her kombinerer man indsatser inden for beskæftigelse og sundhed for unge forældre. Det sker blandt andet gennem samarbejde med socialrådgivere, jordmødre og sundhedsplejersker.

For centrene skaber en kontakt mellem civilsamfundet og familierne, som har vist sig at være god for børn og forældre, lyder det.

- Jeg har mødt rigtig mange borgere, som har rigtig store udfordringer med at have et ligeværdigt og godt samarbejde med kommunen.

- Men med civilsamfundet og med det frivillige Danmark bliver man mødt i øjenhøjde, og man kan faktisk nå dem på en helt anden måde end som offentlig myndighed.

Det er direktør i Mødrehjælpen Ninna Thomsen enig i. Hun bakker op om forslaget.

- Det lykkes at give familierne en tro på sig selv - give dem tillid og mulighed for at være gode forældre for deres børn, siger hun.

Ud over at etablere de ti nye støttecentre, foreslår De Konservative i udspillet at ansætte flere pædagoger og sundhedsplejersker.

Styrke frivillige foreninger og organisationer

Desuden vil de styrke støtteindsatser i frivillige foreninger og organisationer samt etablere misbrugscentre for gravide.

Allerede i efteråret 2018 afsatte regeringen en milliard kroner til at forbedre forholdene for udsatte børn. Pengene var en del af finansloven for 2019.

Her skulle pengene også gå til at ansætte flere pædagoger og flere sundhedsplejersker.

Det vil koste 212 millioner kroner over fire år at etablere og drive de ti nye centre fordelt på alle fem regioner.

Alligevel mener Mai Mercado, at der stadig er meget at gøre for gruppen af sårbare børn og forældre.

- Den milliard, vi fik afsat i efteråret, rykker os et rigtig godt skridt videre.

- Men det er klart, at det kræver en investering og en prioritering. Og der siger vi åbent, at den er vi villige til at tage. Vi er villige til at finde de penge, siger hun.

Mai Mercado ventes at præsentere udspillet søndag.