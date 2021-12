Kålsalater skyld i større E. coli-udbrud i Danmark

Spiseklare kålsalater med forårsløg er 'formentlig' skyld i et dansk udbrud af infektioner med bakteriearten E. coli (EIEC) med i alt 68 smittetilfælde.

Det skriver Statens Serum Institut mandag i en meddelelse.

De smittede er registreret i perioden 23. november til 17. december. I alt har 20 personer været indlagt på hospitalet.

Interviews har efterfølgende vist, at flere havde spist færdige kålsalater købt mellem 15. og 30 november.

Salaterne har en holdbarhed på seks dage, så der er ikke nogen aktuel risiko ved at købe kålsalaterne, som har været solgt i Rema 1000-, Coop- og Meny-butikker.

- Dette sygdomsudbrud er usædvanligt og omfattende med 68 tilfælde på tre uger, siger epidemiolog fra SSI Luise Müller i pressemeddelelsen.

- EIEC er en bakterie, der normalt rammer rejsende, som har været i lande uden for Europa. Da vi så en pludselig stigning af EIEC-smittede i Danmark, var vi klar over, at der måtte være tale om smitte via en fødevare.

Symptomer på smitte med E. coli er 'akut maveinfektion med diarré, almen utilpashed, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger og/eller feber', skriver SSI.

Har man spist en sådan kålsalat og får vedvarende symptomer, opfordrer SSI til, at man kontakter sin læge.

Er symptomerne gået over af sig selv, behøver man ikke at gøre noget. Det gælder også, hvis man har spist en af salaterne i tidsrummet og slet ikke har haft symptomer.

Forureningen af kålsalater menes at være sket hos en underleverandør i udlandet. Endnu efterforskes smittekilden dog.

De syge tæller 43 kvinder og 25 mænd og fordeler sig over næsten hele landet. Region Nordjylland er dog gået fri.