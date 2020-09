Kåre Mølbak nægter at hjælpe Marie-Louise

Eksperter vil have Statens Serum Institut til at analysere Marie-Louise Kleszewskis positive coronaprøver, men Statens Serum Institut afviser

Vi undersøger Marie-Louise er testet positiv for coronavirus to gange. Men har hun haft virusen to gange? Eller hvad er forklaringen? Ekstra Bladet hjælper den kommende tid Marie-Louise med at undersøge sagen.

Er 41-årige Marie-Louise Kleszewsi det første tilfælde i Danmark, der har været smittet med corona to gange? Eller kan man have corona i månedsvis?

De spørgsmål har hun gentagne gange bedt Ekstra Bladet om hjælp til at få Statens Serum Institut til at undersøge via hendes prøver.

Også førende eksperter vil have hendes coronaprøver analyseret. Statens Serum Instituts direktør, Kåre Mølbak, mener selv, at 'der er brug for mere forskning på området'.

Alligevel afviser han at igangsætte analyserer af Marie-Louises coronatest. Det oplyser direktøren i en mail til Ekstra Bladet.

Kræver svar efter coronachok

Ekstra Bladet har de seneste dage beskrevet, hvordan Marie-Louise blev ramt af coronavirus over to omgange. Seneste positive prøve er fra 10. juli. Privatfoto

Mandag kunne Ekstra Bladet fortælle, at 41-årige Marie-Louise Kleszewski fra Nykøbing Falster to gange på tre måneder havde været syg med corona-symptomer og var blevet testet positiv begge gange. Ingen ved dog endnu, om der er tale om to tilfælde af coroansmitte.

Både den 41-årige sygeplejerske og flere eksperter ser det derfor som en oplagt mulighed til at få endeligt bekræftet via et dansk eksempel, at man kan blive smittet to gange med virussen og altså ikke er immun, når man har haft den første gang.

Men det mener Kåre Mølbak ikke vil bidrage med ny viden om coronavirus.

'Der er helt generelt mange eksempler på infektioner, man kan erhverve flere gange(..) Dermed rokker disse eksempler på reinfektioner ikke ved vores generelle viden om, at Covid-19 efterfølges af immunitet. Immuniteten, eller beskyttelsen, efter infektionen kaldes i øvrigt naturlig immunitet, og vi ved endnu ikke hvor effektiv den er og hvor lang tid den varer'.

Derfor ændrer det heller ikke på håbet for en vaccine, lyder det i mailen fra Mølbak.

'Flere undersøgelser viser, at den (immuniteten, red.) er til stede, og dette giver håb om at de vacciner, der er på vej, faktisk vil virke', konkluderer han.

Flere eksperter, som Ekstra Bladet har talt med, udtrykker ellers stor interesse for at få Marie-Louises prøver analyseret. Blandt andre virolog ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

- Det ville være rart at få det konstateret ved, at man havde lavet en segmentering, som man har gjort med patienten i Hongkong. Der viste test jo tydeligt, at han havde været smittet med to forskellige virusser, sagde han tirsdag.

Også Christian Wejse, som er afdelingslæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, mener, at det er interessant at få svar på prøverne.

Derfor vækker Kåre Mølbaks afvisning undren hos Christian Wejse.

- Jeg må indrømme, at jeg ikke forstår, hvorfor de (Statens Serum Institut, red.) ikke mener, at det kan bidrage med ny viden. Det som Hongkong-eksemplet viste, var jo helt tydeligt, at vedkommende var smittet på ny efter at være blevet rask første gang, siger han og uddyber:

- Som jeg hører Kåre Mølbak, regner han nok med, at det samme er tilfældet her. Det lyder så som om, at de ikke synes, at det er værd at undersøge.

Marie-Louise KLeszewski er skuffet over, at Kåre Mølbak ikke vil hjælpe hende med at få svar på, om hun har været smittet to gange. Foto: Per Rasmussen

I august kunne forskere i Hongkong for første gang i en offentliggjort rapport dokumentere, at en 33-årig mand er blevet smittet med coronavirus for anden gang. Her havde man netop segmenteret patientens prøver.

I rapporten slår Kelvin Kai-Wang To, klinisk mikrobiolog ved University of Hongkong, fast, at infektionerne var forårsaget af en to forskellige virusser.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Statens Serum Institut for at få en uddybning fra Kåre Mølbak, men de er ikke vendt tilbage.

