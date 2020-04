Kåre Mølbak: - Social distancering er et supervåben

To meters afstand og håndvaskning viser sig at være det supervåben, vi skal benytte i kampen mod coronavirus. Det betyder, at caféer og restauranter muligvis kan åbne, uden at smitten tager til

Resultaterne af nedlukningen af Danmark er så opløftende, at Statens Serum Institut nu ikke længere tror, at smitte-induceret flokimmunitet er det uundgåelige danske scenarie for covid-19-epidemien. Og det er der en god grund til, siger Kåre Mølbak til Ingeniøren.

- Jeg ser den her effekt af social afstand. Og så tænker jeg, at kan vi faktisk holde social afstand, frem til at der er en vaccine, kan vi være i den lykkelige situation, at vi ender med færre antal smittede, syge og døde, indtil vaccinen kommer. Så vi holder længere ud og får den immunitet, der er brug for, gennem en vaccine, siger Kåre Mølbak til Ingeniøren.

Kåre Mølbak har tidligere forklaret til blandt andet Politiken, at målet med sundhedsmyndighedernes strategi ikke nødvendigvis er at stoppe smitten, men at opbygge en flokimmunitet på en kontrolleret måde.

Han sagde efterfølgende til Berlingske, at det ikke var hans 'håb', at Danmark opnår flokimmunitet, men derimod hans 'forventning'.

Flokimmunitet dækker over, at op mod 60 procent af en befolkning har været smittet med sygdommen. Det vil betyde, at omtrent 3,6 millioner danskere skal smittes.

Flokimmunitet er kontroversielt, fordi det er svært at forudse, hvem der bliver alvorligt syg af corona.

Social distancering er et 'supervåben'

Statens Serum Institut har været overrasket over, hvor effektiv social distancering har været i forhold til at holde coronasmitten nede. De to meters afstand fremstår som det mest afgørende afgørende tiltag i kampen mod coronavirus, siger Kåre Mølbak, der kalder social afstand for et 'supervåben'.



Kåre Mølbak siger desuden i interviewet med Ingeniøren, at genåbningen af samfundet ikke behøver begrænse sig til de mindste børn.

Kåre Mølbaks tese er, at blandt andet restauranter og caféer, der kan opfylde krav om to meters afstand, muligvis kan åbne, uden at smitten accelererer.

Han anerkender dog samtidig, at flere erhverv kan have problemer med den præmis, og fremhæver blandt andet natklubber, hvor det kan være svært at overholde to meters afstand til hinanden.