Kabelbane styrtet sammen i Italien: Flere personer meldes omkommet

En frygtelig tragedie har ramt Italien, hvor mindst ni personer meldes omkommet. To børn er bragt til hospitalet i kritisk tilstand

En bjerg-kabelbane er søndag styrtet sammen i det nordlige Italien. Der var 11 personer om bord.

Mindst ni personer har mistet livet i ulykken, skriver de italienske aviser la Repubblica og Rai News 24.

Piemonte-regionen, hvor ulykken har fundet sted, ligger ved foden af Alperne. Mediet skriver yderligere, at to børn er blevet bragt til hospitalet i Torino med helikopter. De er i kritisk tilstand. Ulykken indtraf kort før klokken 13.

- En frygtelig tragedie. Vi prøver at forstå, hvad der er sket, men det er virkelig en forfærdelig ulykke, sagde Enrico Giovanni, der er minister for transport og infrastruktur ifølge Sky News.

Ifølge italienske medier faldt kabinen af nær toppen af Mottarone-bjerget. Mediet skriver videre, at redningsindsatsen er vanskeliggjort af, at kabinen faldt ned i en skov, hvor området er svært fremkommeligt.

Brandvæsnet, helikoptere og redningsfolk er i skrivende stund ved at danne sig et overblik over situationen.

Genåbnet

Svævebanen forbinder Stresa ved bredden af Maggiore-søen til toppen af Mottarone. Liften når sit højeste punkt på 1491 meter, og turen tager omkring 20 minutter. Turen har været lukket siden coronapandemien, men åbnede igen 24. april.

Det er endnu uklart, hvad der præcist forårsagede ulykken.

Ifølge det italienske medie Rai blev kabelbanen totalt renoveret fra 2014 til 2016.