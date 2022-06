Kabinepersonale varsler strejke i sommerferien

Hvis du skal flyve med EasyJet på sommerferie, så skal du kigge væk nu.

Flyselskabet kan nemlig blive ramt af strejke i juli. Det er selskabets spanske kabinepersonale, der varsler strejke.

Det skriver Reuters.

Personalet planlægger at strejke over en periode på ni dage i juli for at få højere løn. Det melder en lokal fagforening.

Ifølge Reuters vil arbejderne have en lønstigning på 40 procent.

Strejken kan true danskernes sommerferie, som også er presset af strejker hos andre flyselskaber.

Ikke de eneste

EasyJet er ikke de eneste, der kan blive ramt af strejker henover sommeren. Piloterne hos det nordiske flyselskab SAS har også varslet strejke.

Det gælder allerede fra 29. juni. Her vil cirka 1000 piloter fra Danmark, Norge og Sverige strejke.

Flyselskaberne oplever stor interesse eftersom mange europæere er begyndt at rejse igen efter coronapandemien.