Kabul står overfor blackout: Taliban betaler ikke elregninger

Taliban betaler ikke deres elregninger, derfor kan særligt Kabul risikere at være uden strøm i vintermånederne

Indbyggerne i Kabul går nogle særligt mørke vintermåneder i møde.

Afghanistans nye Taliban-ledelse har hverken betalt regningerne til udenlandske elektricitetsleverandører eller opkrævet penge fra forbrugerne.

Medmindre man får løst problemet, kan det udløse en humanitær krise. Det mener Daud Noorzi, der fratrådte sin stilling som administerende direktør i Afghanistans statslige energivirksomhed, DABS.

Det skriver The Wall Street Journal.

Afhængig af udenlandsk strøm

Den nationale elproduktion, der primært foregår på vandkraftværker, har været ramt af dette års tørke, og Kabul er særligt afhængig af at få leveret strøm fra andre lande.

Halvdelen af Afghanistans elforbrug leveres af Uzbekistan, Tadsjikistan og Turkmenistan, mens Iran leverer elektricitet til den vestlige del af Afghanistan.

Lige nu er der dog mere end rigeligt med strøm til de afghanske borgere. Det skyldes, at Taliban ikke længere angriber transmissionslinjerne. Derudover står meget af industrien stille samtidig med, at mange statslige og militære faciliteter står tomme. Derfor oplever borgerne ikke de samme blackouts, som de ellers har været vant til.

Men det står til at slutte brat, hvis de udenlandske el-leverandører beslutter sig for at afbryde samarbejdet med det statslige energiselskab DABS på grund af de manglende betalinger.

Betalingssystem lammet

Da Taliban overtog regeringsmagten stod der 40 millioner dollars på det statslige energiselskabs konto. Men Taliban, der selv er sultne efter penge på grund af internationale sanktioner, har ikke tilladt det statslige energiselskab at betale de udenlandske fakturaer fra el-leverandørerne.

Desuden er det praktisk talt umuligt for mange lokale afghanere at betale deres elregninger med offentlige ministerier, der ikke har udbetalt løn i flere måneder og et lammet banksystem.

