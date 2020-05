Kæde inden genåbning: - Folk er meget usikre på buffeter

Restaurantkæden Dalle Valle forsikrer, at den omstridte buffet er hygiejnisk og ikke en smittespreder

Det vrimler med medarbejdere i Dalle Valle i Herlev søndag eftermiddag, selvom restauranten stadig er lukket.

Ansatte tørrer overflader af, plakater med coronaretningslinjer hænges op, og borde og stole stilles op. Med god afstand.

Herlev-filialen og kædens resterende ni andre restauranter gøres klar til årets hidtidige højdepunkt - genåbningen - efter Mette Frederiksen lukkede landets restauranter 11. marts.

I perioden med nedlukning har Dalle Valle måttet begære flere restauranter konkurs og fyre personalet, som delvist er blevet genansat i forbindelse med genåbningen.

- Det har været to lange måneder, men vi er så glade for at være tilbage, siger Stine Pedersen, der er kædens HR-chef.

Coronapoliti

Hun giver Ekstra Bladet en rundvisning søndag eftermiddag, i timerne inden dørene bliver slået op mandag formiddag.

Ifølge HR-chefen har Dalle Valle iværksat en række tiltag, der lever op til myndighedernes retningslinjer for restauranter.

Eksempelvis skal kunderne under overvågning af en medarbejder spritte eller vaske hænder, inden de går ind i restauranten, og de bliver bedt om at bestille mad og drikke online - alternativt benytte engangs-menukortene.

- Jeg tror, at folk er meget usikre på buffeter. Det kan vi se på vores sociale medie-profiler. Folk er usikre på, hvordan vi håndterer buffeten, siger Stine Pedersen. Foto: Anthon Unger

Lever kunderne ikke op til de nye regler, agerer medarbejderne coronapoliti.

- Vi har talt med personalet om dette, og det har de det helt fint med, og jeg tror også, at vores gæster vil følge reglerne, siger Stine Pedersen.

Indenfor er der mere end en meter afstand mellem bordene, hvor kun gæster, der i forvejen har tæt kontakt med hinanden, må sidde i selskaber af op til ti personer.

Pile og mærker

Det springende punkt er buffeten, der - hvis den ikke allerede var det - er godt på vej mod at blive et tabu på lige fod med håndtrykket.

- Jeg tror, at folk er meget usikre på buffeter. Det kan vi se på vores sociale medie-profiler. Folk er usikre på, hvordan vi håndterer buffeten, siger Stine Pedersen.

Buffeter blev tidligt i nedlukningen forbudt af myndighederne, men er nu gjort lovlige igen.

Hos Dalle Valle skal kunderne holde en meters afstand og iføre sig gennemsigtige plastikhandsker samt benytte gafler og tænger til at gribe ned efter delemaden.

Stine Pedersen fastslår dog, at buffeten er hygiejnisk.

- Det er den bestemt. Vi har sikret den med engangshandsker og tænger, og så har vi lavet gange med pile og mærker på gulvet, så vi undgår køer, siger hun.