Kæmp for dem

'Hej alle sammen, Mange tak for jeres spørgsmål. Og tak for alle de søde ord, de varmer. Kæmp for de ældre, de har brug for jer. Tak for jeres støtte. Hilsen Charlotte Ahm.

Sådan lød de afsluttende ord fra landets måske mest omtalte person de seneste døgn, da hun tirsdag eftermiddag afsluttede sin live chat med nogle af de mange, mange Ekstra Blads-brugere, der - i billeder og ord - har fulgt med i sagen om plejecentret Kongsgårdens skandaløse behandling af hendes farmor.

'Jeg har en mor, der er dement, men stadig bor hjemme. Jeg er vildt skræmt af at blive nød til at flytte hende til et plejehjem. Hvordan ser man, om det er et godt eller dårligt plejehjem, inden man vælger det? ville en chat-deltager vide.

'Du skal tage uanmeldt ud på det plejehjem du ønsker og håbe på, du kan få en rundvisning. Og så skal du virkelig lægge mærke til de små detaljer. Kan du mærke varme og omsorg. Det er vist mit bedste råd,' svarer Charlotte, der selv arbejder som sosu-assistent.

En selfie med Else og Charlotte - farmor og barnebarn - som ikke efterlader nogen tvivl om, at den yngste holder meget af den ældste på billedet. Privatfoto

Ville ikke selv bryde sig om det

Flere chat-deltagere ytrede respekt for Charlotte Ahms mod til at stå frem og fortælle historien om sin farmors frygtelige forhold, men der var også skeptikere:

'Jeg er ved at blive uddannet inden for faget (sosu-assistent). Hvis jeg blev optaget med skjult kamera, tror jeg det kunne få mig til at stoppe, endskønt jeg intet har at skjule. (...)Ville du selv bryde dig om at blive optaget med skjult kamera?' lød et spørgsmål, hvortil Charlotte svarede:

'Nej, selvfølgelig ikke. Det tror jeg ingen synes om. Men det var den eneste metode, vi kunne bruge for at bevise de forhold, som min farmor levede under.'

Elses barnebarn, Charlotte Ahm, er dybt skuffet over, at Aarhus Kommune har gjort alt for at stoppe TV2-dokumentaren. Og alt for lidt for at hjælpe hendes farmor. Video/redigering: Ernst van Norde, Emma Svendsen