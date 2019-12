Kæmpe aktion: 33.000.000.000 smuglet ud af lufthavn i al hemmelighed

100 tons guld fra et lager i England, gennem luften og til sidst videre til en bank direkte fra London til Polen.

Det har været omdrejningspunktet i en stor aktion, der har været i gang i flere måneder. Ifølge firmaet G4Si kulminerede det hele en tidlig morgen 22. november.

Her blev 22 tunge bokse fyldt med guld kørt fra et lager ud til en lufthavn ledsaget af både en politieskorte og en helikopter.

Herefter blev det båret om bord på et Boeing 737-fragtfly, inden det blev fløjet til Polen.

- Det er ottende gang, at vi laver den her tur midt om natten. Det var en meget hemmelig aktion, og det var ekstremt vigtigt, at det blev gjort rigtigt, fordi boksene har været fyldt med guld, siger general manager i G4Si i Europa, Paul Holt, i en pressemeddelelse fra virksomheden.

Flyet blev pakket, inden det blev sendt fra London til Polen. Foto: G4Si

Nøje planlagt

Bag aktionen, hvor 8000 guldbarrer skulle transporteres fra a til b, står Bank of England og Narodowy Bank Polski (centralbanken i Polen, red.).

Men i sagens natur har også myndighederne og politiet deltaget i planlægningen.

- Aktionens følsomhed taget i betragtning har vi været nødt til at planlægge aktionen ned til mindste detalje. Det er en stor succes, siger operationschef John Lennox, der også kalder det den største private flytning af guld mellem to banker nogensinde.

Så er flyet klar til afgang fyldt med guld. Foto: G4Si

Guld fra krigen

For at finde årsagen til al virakken, skal vi tilbage til Anden Verdenskrig.

Få dage før krigen brød ud i 1939, valgte Polen at dele deres guldreserve mellem de tre store banker Bank of Canada i Ottawa, Federal Reserve Bank i New York og Bank of England i London. 80 år senere blev noget af det det sendt den anden vej.

Efter rejsen i luften tog de polske myndigheder sig af guldet, og det skulle efter sigende også være gået efter planen.

En guldbarre vejer omkring 12,5 kilo.

Foto: G4Si