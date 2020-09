Kæmpe arrangement udskydes fra 2021 til 2022

Coronakrisen begynder allerede før 2021 er begyndt at trække påvirke det kommende års store arrangementer.

Således oplyser DGI nu, at man har valgt at udskyde Landsstævnet fra 2021 til 2022.

- Det har været en svær beslutning at udskyde Landsstævnet til 2022, men det er det eneste rigtige at gøre. Et Landsstævne skal være en helt særlig oplevelse for både deltagere, gæster, frivillige og værtskommunen, og corona-situationen gør det umuligt for os at planlægge på en måde, så vi kan sikre gode oplevelser med masser af idræt, bevægelse og fællesskab i 2021, siger DGI's formand Charlotte Bach Thomassen i en pressemeddelelse.

DGI's store landsstævne bliver normalt afholdt hvert 4. år og hvert år deltager mere end 20.000 mennesker i arrangementet.

Fakta om DGI Landsstævne i Svendborg - Var planlagt til 1.-4. juli 2021 i Svendborg Kommune. Målet var omkring 25.000 deltagere, heraf omkring 6.500 efterskoleelever. Dertil kommer endagsdeltagere, gæster og tilskuere. - DGI Landsstævne ville byde på over 30 forskellige idrætter og 400 workshops, hvor deltagerne kunne prøve de nyeste idrætstrends. - Landsstævnet skulle også bestå af store spektakulære shows, herunder Åbningsshow og Afslutningsshow, DGI Verdensholdet og Efterskolernes show med formentlig verdens største opvisningshold, hvor over 6.500 unge ville være samlet på Landsstævnearenaen. - Deltagerne kommer fra hele landet og overnatter typisk på skoler eller camping. Kilde: DGI

Senest det blev afholdt var i 2017. Her fandt det sted i Aalborg.

Det kommende stævne skal efter planen afholdes i Svendborg, men aflyses altså nu i 2021 og flyttes i stedet til 2022.

- Det vigtigste for os er, at Landsstævnet er en kæmpe oplevelse på alle parametre og samtidigt overholder myndighedernes retningslinjer. Det ser vi ikke for os vil være muligt i 2021. Derfor vil vi nu i stedet se frem mod 2022, siger borgmester i Svendborg Kommune, Bo Hansen (S).

DGI forventer cirka 25.000 deltagere i løbet af de fire dage, ligesom der er en forventning om mellem 4.000 - 5.000 frivillige fra lokale foreninger.