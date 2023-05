Kæmpe ballade i 'dansk by': 'Noget er råddent'

Noget er råddent i Solvang.

Sådan lyder det i en artikel hos den amerikanske mediegigant Los Angeles Times. Her beskrives det, hvordan byen normalt er gennemsyret af ro, fred, æbleskiver og dansk hyggestemning.

Men ikke i øjeblikket. De seneste par måneder har der været en bitter strid i byen, hvor omdrejningspunktet er debatten om LGBTQ+.

Det hele startede i februar, hvor de to indbyggere Matthew og Kiel Cavalli sendte et forslag til byrådet om, at der skulle hænges regnbueflag op i hele byen i juni, ligesom enkelte fliser på fortovet skulle males i regnbuens farver.

Men det blev afvist med stemmerne tre imod to, og så var der ballade. En af bannerførerne for afvisningen er byrådsmedlem Robert Clarke, der efter afstemningen sagde følgende:

- I morgen vil jeg blive kaldt snæversynet. Det er jeg blevet kaldt før, så jeg er ligeglad. Det her er ikke Solvangs brand. Jeg ønsker heller ikke at se MAGA-bannere (Make America Great Again red.) eller NRA-bannere (National Rifle Association of America red.), siger han.

Samtidig beskriver han sig selv som en 'redneck Republican', der mener, at en hel måned med regnbuefarver er for meget.

Prins Henrik besøgte byen i juni 2011. Dengang var der ingen pride, men meget er sket siden. Foto: PHIL MCCARTEN/Ritzau Scanpix

Brændte flag

Afstemningen har skabt stor debat i den normalt så idylliske danske oase i Californien. Æbleskiver, H. C. Andersen-hygge og wienerbrød er skiftet ud med voldsom uenighed, der kulminerede 23. marts i år.

Her blev to personer anholdt og sigtet for at have stjålet et pride-flag og brændt det i den nærliggende Santa Ynez-dal i juli 2022. Ligesom de skulle have filmet det og lagt det op på de sociale medier.

Det førte til store protester fra eleverne på Santa Ynez High School, der droppede undervisningen på skolen for at demonstrere.

Og så var Robert Clarke igen på spil.

Lokale medier opsnappede en sms-besked, hvor han kaldte kritikerne for 'Chardonnay Antifa', ligesom han lovede, at han ville donere 10 dollars for hver 'person der havde ondt i røven.'

Olsen's Danish Village Bakery and Coffee Shop i byen Solvang, der også byder på et H. C. Andersen-museum. Foto: Solvej Schou/Ritzau Scanpix

Overborgmester ind i sagen

Al balladen har nu også fået overborgmester i København, Sophie Hæstorp Andersen (A), til at gå ind i sagen.

Hun har nu skrevet et åbent brev til borgmester Mark Infanti, hvor hun opfordrer byrådet til at give LGBTQ+ samfundet deres fulde støtte.

'Jeg var overrasket over at læse om byrådets modstand imod de idéer, som LGBTQ+ samfundet er kommet med for at omfavne priden offentligt. Derudover var jeg chokeret over at læse om afbrændingen af pride-flag sidste sommer.'

'Denne modstand afspejler ikke den varme og accept af Pride-arrangementet, der kan ses i Danmark og i særdeleshed i København,' skriver hun.

Og det virkede tilsyneladende. I sidste uge ændrede borgmester Mark Infanti sin stemme, så der nu er flertal for en hel måned med regnbueflag i byen i juni.

Efterfølgende forklarede han, at han i første omgang stemte nej, fordi han havde fået at vide, at regnbuefarverne kunne forvirre heste i byen.