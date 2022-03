Kæmpe banko-jubel: - Vi genåbner aftalen

Folketingets partier er netop blevet enige om, at de nye skatteregler for landets banko-foreninger nu er til forhandling. - Vi har mødt en del kritik, lyder ordene fra skatteministeren

Der er lys for enden af tunnellen for landets banko-foreninger.

Efter massiv kritik er et bredt politisk flertal netop blevet enige om, at skattereglerne for banko-foreningerne nu er til forhandling.

- Vi genåbner aftalen, og vi inviterer alle centrale aktører ind i Skatteministeriet til dialog, siger skatteminister Jeppe Bruus (S) til Ekstra Bladet.

Den nyslåede skatteminister havde torsdag morgen indkaldt partierne til møde efter massiv kritik fra landets banko-steder og intern uro omkring reglerne i Folketinget.

De nye skatterammer blev kaldt 'helt urealistiske' fra banko-foreningerne, og ligeledes følte partileder Morten Messerschmidt (DF), at Dansk Folkeparti var blevet ført bag lyset i forhandlingerne.

Byens Bedste Banko i København ville lukke med de nye skatterammer. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kæmpe stormvejr

I første omgang blev et bredt politisk flertal enige om, at banko-foreningerne nu havde to muligheder for at betalte skat.

Enten kunne de udlodde 35 procent af salgssummen til godgørende formål, ellers skulle de betale 41 procent af bruttoindtægten i afgift til staten.

Men formanden for Bankoforeningerne i Danmark,Thomas Winefeld, kaldte rammerne for 'helt urealistiske'.

Og foreningerne var rasende, for de nye regler ville lukke og slukke for massevis af banko-steder.

- Vi har mødt en del kritik. Både fra foreningerne, men også fra jeres (Ekstra Bladets, red.) dækning af forløbet. Derfor genåbner vi den oprindelige aftale, siger Jeppe Bruus.

- I virkede til at være stålsatte, da der blev stemt for de nye skatteregler. Nu vil I genåbne dem. Er det ikke et politisk selvmål?

- Nej, det vil jeg ikke mene. Der har været nogle foreninger, der ikke har betalt nok. Men vores intention har aldrig været at lukke banko-foreningerne.

Den nyslåede skatteminister, Jeppe Bruus (S), trækker i land. Foto: Jonathan Damslund

Lykkelige over nyheden

Hos landets banko-foreninger er man lykkelige over, at de nye skatteregler nu er til forhandling.

- Vi er alle sammen SÅ glade. Havde du spurgt mig for tre uger siden, havde jeg troet, at det var umuligt. På det tidspunkt blev vi fejet groft af, siger Bonnie Nielsen, formand i Kolding Bingo og sekretær i Banko-foreningerne i Danmark, og understreger:

- Der fik vi nemlig at vide endnu en gang, at der kun var de to modeller, og det skulle vi forstå.

Men i dag er Bonnie Nielsen begejstret over, at partierne nu vil drøfte fremtidsudsigterne for banko-foreningerne.

- Vi finder det utroligt glædeligt, at politikerne for en gangs skyld kigger indad og måske rent faktisk indser, at den første aftale nok ikke var den smarteste aftale, de fik stykket sammen, afslutter hun.

I dag er reglerne således, at der betales 17,5 procent i afgift af kontantgevinster over 200 kroner og af varegevinster over 750 kroner.

