Kæmpe blæksprutte skyllede i land i New Zealand: Se hvor stor den er

En kæmpeblæksprutte på hele 4.2 meter er blevet fundet skyllet op på stranden ved sydkysten i nærheden af storbyen Wellington på nordøen i New Zealand. 'Søuhyret' blev fundet af Daniel Aplin og hans to brødre Jack og Matthew, der søndag morgen i deres bil kørte langs sydkysten, fordi de var på vej til et par timers harpun-jagt i havet.

Det skriver flere medier heriblandt New Zealand Herald og Metro.

Daniel Aplin fortæller følgende til New Zealand Herald:

- Min bror sagde: Hvad er det, der ligger derovre, og så pegede han på det store hvide dyr. Det lå meget tæt på den vej, hvor vi kørte, så vi stoppede bilen og undersøgte sagen. Og vi blev overraskede, da vi så, at det var en kæmpe blæksprutte, fortæller Daniel Aplin, der tog billeder af den gigantiske blæksprutte og talte med de lokale medier, før blæksprutten blev hentet af myndighederne og nu skal undersøges og analyseres af videnskabsmænd.

Brødrene fandt også et målebånd og målte den store blæksprutte til at være hele 4,2 meter lang. Efterfølgende lagde de også et par billeder af blæksprutten ud på facebook-gruppen 'Ocean Hunter Spearfishing and Freediving Specialists'. Her er opslaget ind til videre blevet delt af mere end 7000 gange og har fået mere end 2100 kommentarer.

Myndighederne i New Zealand har bekræftet, at der er tale om en kæmpeblæksprutte, den største blæksprutte art i verden, og angiveligt også det største hvirveldyr, der har eksisteret.

Kæmpe blæksprutten kan blive fra tre til ni meter lang, og den er så sjælden, at der først blev filmet en levende kæmpe blæksprutte i 2004.

Fundet af den store blæksprutte var måske medvirkende til de tre brødres efterfølgende jagt-held. De skød nemlig adskillige smørfisk med deres harpuner.