Kæmpe bøde: Amputerede det forkerte ben

En domstol i Østrig har fundet en kirurg skyldig i grov uagtsomhed, da hun kom til at amputere det forkerte ben på en 82-årig patient

Man vil helst have en kirurg, der kender forskellen på højre og venstre.

Noget kunne tyde på, at en kirurg fra Østrig stadig ikke har helt styr på de to retninger, eftersom hun kom til at amputere det forkerte ben på en patient.

Den 43-årig kirurg er blevet dømt til at skulle betale en bøde på 2.700 euro eller omkring 20.000 danske kroner, da domstolen mener, at hun er skyldig i grov uagtsomhed.

Det skriver The Guardian.

5000 euro i erstatning

Kirurgen havde markeret det forkerte ben på en 82-årig patient før amputering, inden operationen fandt sted i maj i byen Freistadt. Først to dage efter operationen lagde kirurgen mærke til fejlen.

Domstolen har tildelt 5000 euro i erstatning til den efterladte hustru. Patienten døde, inden sagen kom i retten.

Ifølge kirurgen var der sket fejl i beslutningsrækkerne inde i operationsrummet. Nu er hun flyttet til en anden klinik og kan appellere dommen.

Ledelsen ved hospitalet har i en pressemeddelelse skrevet:

'Årsagerne og omstændighederne vedrørende denne medicinske fejl er blevet analyseret ned i mindste detalje'. Interne procedure er diskuteret med holdet bag fejlen.

Jørn fik amputeret ben ved fejl

I 2015 fik Jørn Buch tildelt 270.000 kroner i erstatning, efter læger ved en fejl havde fjernet hans ben under en operation for blærekræft.

Senere vurderede ankeinstansen, at Jørn ikke havde ret til de 270.000, da de vurderede, at amputeringen var en 'hændelig komplikation, der ikke er tilstrækkelig til at udløse erstatning'.

