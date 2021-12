Kæmpe-bøde til Google

En russisk domstol har fredag idømt it-giganten Google en bøde på 7,2 milliarder rubler. Det svarer til 643 millioner kroner.

Domstolen mener, at Google gentagne gange har undladt at slette indhold, som ifølge Rusland er ulovligt.

Det omfatter blandt andet indhold fra grupper, som Rusland har stemplet som 'ekstremistiske' eller terrorister.

Den definition omfatter blandt andet den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyjs organisationer.

Kritikere af den russiske regering mener, at det er et forsøg på at øge kontrollen med internettet. Det truer både privatpersoners og erhvervslivets frihedsrettigheder, mener kritikerne.

Regeringen i Moskva har på det seneste lagt pres på de store teknologiselskaber.

Rusland kræver også, at selskaberne fjerner indhold om blandt andet narkomisbrug og om hjemmelavede våben og sprængstoffer.

I år er en lang række mindre selskaber blevet pålagt bøder. Men ingen af dem har været så store som den, Google nu har fået.

Bøden svarer til omkring otte procent af Googles indtjening i Rusland.

Det er første gang, at en russisk domstol har udmålt bødens størrelse ud fra selskabets indtjening.

Google skriver i en mail til Reuters, at selskabet først vil se nærmere på domstolens afgørelse, inden det beslutter sit næste skridt.

Tidligere i år har Google betalt en række mindre bøder, som selskabet har fået for at vise indhold, som Rusland vurderer er ulovligt.

Rusland har også krævet, at Google genetablerer forbindelsen til den statslige tv-station RT's tysksprogede nyhedskanaler.