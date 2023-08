Kæmpe-bøde til Netto: Fjernede ikke farlig babygrød

Medarbejderne i Netto ledte efter et andet produkt, og derfor blev den tilbagekaldte babygrød ikke fjernet fra hylderne i tide

Babymad med bly i.

Ikke det mest hensigtsmæssige produkt at have på hylderne. Derfor var babygrøden da også blevet tilbagekaldt i hele landet.

Men den var ikke fjernet fra hylderne i Netto på Silkeborgvej i Herning, hvilket koster en sur smiley og en stor bøde, skriver TV Midtvest.

Afsløret af kontrolbesøg

I begyndelsen af august var 'ØGO, Mini Økologisk Grød Med Æble, Yoghurt, Sød Kartoffel og Ingefær' blevet tilbagekaldt af firmaet bag.

Men i op til seks dage efter var den fortsat tilgængelig for kunder i den omtalte Netto, da Fødevarestyrelsen kom på uanmeldt kontrolbesøg.

I den efterfølgende kontrolrapport lyder det, at to babygrød fra producenten sidenhen er blevet solgt til intetanende kunder.

'Virksomheden ved dog ikke, om de solgte produkter specifikt er de tilbagetrukne produkter med bedst før dato d. 07.06.2024', skriver Fødevarestyrelsen videre.

Det har dog medført en bøde på 40.000 kroner fra Fødevarestyrelsen.

Tog fejl

TV Midtvest har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både den pågældende Netto og Salling Group, der ejer supermarkedskæden.

I kontrolrapporten giver Netto dog svar på, hvordan produktet kunne stå på hylderne efter tilbagekaldelsen.

'Vi snakkede om, at produktet skulle tilbagetrækkes, men troede det var et produkt i en anden emballage. Vi har derved kigget efter et forkert produkt. Vi mente ikke, vi havde produktet i sortiment', lyder det i rapporten.