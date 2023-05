Kæmpe bødestraf til McDonald's: Tiårige stod i køkkenet

Flere McDonald's-restauranter i byen Louisville i den amerikanske stat Kentucky har haft fint besøg af det amerikanske arbejdstilsyn, US Department of Labor.

Dog var alt langt fra i den skønneste orden, da myndighederne kunne konstatere, at flere restauranter ikke fulgte lovgivningen for børn i arbejde.

Det oplyser tilsynet i en rapport, som udkom tirsdag.

305 børn i klemme

I tre franchiseafdelinger, som driver 62 McDonald's-restauranter i Kentucky, Indiana, Maryland og Ohio, fandt tilsynet frem til, at 305 mindreårige var sat til at arbejde mere end det tilladte og udførte opgaver, som er forbudt for mindreårige.

Det har udløst en bøde på i alt 212.754 dollars svarende til 1,4 millioner danske kroner.

Annonce:

'Vi ser en stigning i overtrædelser af lovgivningen, når det kommer til børn i arbejde, herunder at tillade mindreårige at betjene udstyr eller håndtere situationer, som kan bringe dem i fare eller lade dem arbejde i flere timer eller på senere tidspunkter, end loven tillader', siger distriktsdirektør ved US Department of Labor Karen Garnett-Civils i rapporten.

Tiårige i køkkenet

Arbejdstilsynet fandt også frem til, at to børn på blot ti år fra tid til anden arbejdede i en af McDonald's-afdelingerne.

De var ansat til at lave maden, hvor de skulle betjene en frituregryde, som er ulovligt for børn under 16 år. Deres arbejdsopgaver bestod også i at udlevere maden, rengøre, stå i drive-in og stå bag kassen.

Desuden kunne de to tiåriges arbejdsdag sagtens slutte klokken 2 om natten - og så fik de ovenikøbet ingen betaling for deres tid.

Afdelingen, hvor børnene var tilknyttet, fik en bødestraf på næsten 40.000 dollars svarende til 270.000 danske kroner, som indgår i den samlede bødestraf.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Annonce:

Besøgte forældrene

Til mediet Insider fortæller Bauer Food, som står bag franchiserestaurantern med de to børnearbejdere, at de tiårige besøgte deres forælder, som arbejder i en af deres restauranter om natten.

Derfor var børnenes arbejde ikke blevet godkendt af ledelsen.

Bauer Food har efterfølgende rettet henvendelse til forældreren.

US Department of Labor har igangsat en undersøgelse for at stoppe brud på reglerne for børn i arbejde.