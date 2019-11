Kæmpe bonus til alle ansatte: Så meget får de

De danske medarbejdere i Jysk bliver belønnet kontant efter et år med generel omsætningsfremgang.

Det fortæller Jysk til Ekstra Bladet.

Konkret får alle medarbejderne i gennemsnit en bonus på 19.500 kroner. Bonussen baseres på på den enkelte butiks fremgang, hvor medarbejderne får otte procent af omsætningsfremgangen.

- Det er en ordning, som Lars Larsen indførte for 20 år siden. Han bestemte, at en vis procentdel af fremgangen i den enkelte butik skal deles med medarbejderne. Det er dem, som har kontakten med kunderne, og derfor syntes han, at det giver god mening, at de får noget af overskuddet, siger Bo V. Andersen, country manager, Jysk.

Christina Pape er store manager i Jysk, og hun har fået udbetalt bonus. Foto: PR

Den laveste bonus bliver på 10.000 kroner, mens den højeste kommer til at ligge på 42.000 kroner.

Jysk oplyser, at der har været en omsætningsfremgang på 7,1 procent i Danmark.

Ligesom omsætningen er steget, er også bonussen. Medarbejderne får gennemsnitligt 7500 mere i år sammenlignet med sidste år, hvor der gennemsnitligt var 12.000 kroner pr. medarbejder.

Djævlens advokat ville nok mene, at det dækker over, at Jysk kunne give noget mere i løn, men Bo V. Andersen mener ikke, at det ene udelukker det andet:

- Det er en balance. Vi tror, at vi har en god balance, for vi skal give en konkurrencedygtig løn for at tiltrække dygtige medarbejdere, og så giver vi noget ekstra på toppen, siger han.

Christina Pape er en af de medarbejdere, som har fået bonus. Hun er Store Manager for JYSK i Viby ved Aarhus, og hun siger:

- En del af bonussen udbetales på én gang, men den anden del udbetales løbende hver tredje måned, og derfor kan man hele tiden følge med i, hvordan det går. Det er en god motivationsfaktor, siger hun.

Hun mener heller ikke, at bonussen dækker over en lav løn:

- Det er ikke noget, som dækker over, at man får for lidt i løn. Tværtimod er det en bonus, som gives til alle - også elever. Og det er jo nogle penge, som koncernen ikke behøver udbetale. Og derfor føles det nok også som en ekstra påskønnelse af indsatsen, siger hun.

Jysk ønsker ikke at uddybe, hvor mange penge, der samlet udbetales bonus for. Til gengæld vil koncernen gerne oplyse, at der 23. november holdes stor jubilæumsfest for 1800 deltagere, og hvor Nik & Jay samt Benal og Skinz vil underholde.

Jysk er dog ikke den eneste kæde, som leverer overskudsdeling til almindelige ansatte. Også Ikea udbetaler bonus til medarbejderne, der får 114,28 procent af deres månedsløn i bonus.

Hverken Bo V. Andersen eller Christina ønsker at oplyse, hvad de har fået i bonus.

- Det vil jeg helst ikke udtale mig om, men jeg har fået bonus. Det er ingen hemmelighed, siger Bo V. Andersen.

