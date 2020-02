Kæmpe boom i livsfarlig operation: Kendisser reklamerer i stor stil for større numser

Sundhedsordfører: 'Det vilde Vesten!'

Ekstra Bladet kontaktede Styrelsen for Patientsikkerhed 20. januar for at få svar på, hvorvidt Fie Laursen overtrådte Markedsføringsloven ved ikke alene at reklamere for et Brazilian Butt Lift, men også tilbyde sine følgere 10 procent på skønhedsoperationer.

Der er endnu ikke kommet svar i sagen.

En lang række politikere har over for Politiken udtrykt ønske om at gøre det ulovligt at reklamere for kosmetisk kirurgi, mens sundhedsminister Magnus Heunicke har kaldt det 'uacceptabelt'.

Ministeren har ikke mulighed for at udtale sig i vinterferien, og henviser i stedet til sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S).

Ekstra Bladets gennemgang viser, at der i alt er syv kendte danskere, der har reklameret mere eller mindre åbenlyst for denne type operation både herhjemme og i udlandet. Hvad mener du om det?

- Vi har sikkert kun set toppen af isbjerget. I første omgang får man øje på de store influencere, men man må formode, at der er en hel underskov af mindre, der gør det samme. Der er al mulig grund til at stramme op på det her område, så der ikke er nogen – i værste fald mindreårige – der kommer frygteligt galt afsted, fordi de er blevet manipuleret til at tro, at man absolut skal se ud på en bestemt måde, forklarer han.

- Vi ønsker, at der bliver gjort noget for at beskytte de mange letpåvirkelige unge, der følger de her influencere, som jo i nogle tilfælde har gjort reklame for plastikkirurgi – også i udlandet, hvor man ikke en beskyttelse, der kommer i nærheden af den, du har i Danmark. Det er det vilde Vesten! Jeg må på det kraftigste fraråde, at man søger ud af landet, tilføjer han.

Hvis det er et så vigtigt område, hvordan kan det så være, at der snart er gået to måneder? I den forgangne periode har eksempelvis Fie Laursen nået at reklamere for flere operationer, og hun har flere planlagt.

- Jeg glæder mig over, at det ser ud til at være på trapperne på den anden side af vinterferien, og så må vi fra Folketinget og Regeringens side rykke hurtigt med de anbefalinger, der kommer. Vi er helt opmærksomme på, at tid er en faktor, slår han fast.