Kæmpe brøler: Svenskere afvist

Den længeventede danske grænseåbning for svenskere skulle lørdag have været en stor festdag for handelslivet i Helsingør - men sådan blev det desværre ikke.

Allerede fra morgenstunden stod det klart, at det hele ville ende med en kæmpe fuser, da langt fra alle de tilrejsende svenskere kunne blive lukket ind i Danmark, da de ankom med færgen fra Helsingborg i Sverige til Helsingør i Nordsjælland.

Se også: Nye svenske tal: Her kan du rejse hen

Sundbusserme skulle hele dagen igennem have fragtet hundredevis af shoppende og ferieglade svenskere til Danmark, men langt de fleste medrejsende måtte vende om ved politikontrollen, da de ikke levede op til kravene om at have et anerkendelsesværdigt formål eller kunne fremvise en negativ test for coronavirus.

Derfor har færgeselskabet Sundbusserne besluttet, at man igen fra i morgen indstiller sin sejlads mellem Sverige og Danmark.

- Der har været meget forvirring i dag om, hvad der er gældende for indrejse til Danmark, siger Hans Froholdt, direktør for Sundbusserne, til TV 2 Lorry.

Han tilføjer:

- Det får store konsekvenser. Vi har jo ligget stille i tre måneder, og nu kommer vi til at ligge stille igen. Vi stopper sejladsen igen fra i morgen tidlig, indtil vi ved noget mere om, hvad der kommer til at ske.

Grænsen til Danmark er kun åbnet for sydsvenskere, hvor smittetrykket er lavere end i andre dele af Sverige, men dertil kommer også en række krav, som sydsvenskerne skal opfylde, hvis de vil ind i Danmark.

Hvis man ved ankomst til Helsingør også gør sig forhåbninger om som svensker at få lov til at gå i land, skal man nemlig kunne fremvise en negativ coronatest, der er højest 72-timer gammel.

Alternativt skal man underskrive et dokument, hvor man forpligter sig til at få taget en coronatest i Danmark samt frivilligt gå i isolation til resultatet af testen forelægger.

Politidirektør ærgrer sig

Hos Rigspolitiet ærgrer politiinspektør Peter Ekebjærg sig over, at der har hersket forvirring om reglerne ved indrejse til Danmark i forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark, der trådte i kraft i dag.

Én af de ting, der lørdag har været forvirring om, er hvorvidt svenskere fra de tre sydlige regioner Skåne, Halland og Blekinge kunne komme ind i Danmark uden at skulle fremvise en negativ coronatest ved indrejsen - eller om de blot kunne lade sig teste i Danmark kort efter indrejsen.

- Hvis formålet er det, vi kalder anerkendelsesværdige formål, altså at man for eksempel skal arbejde herovre, så er praksis den samme, som den hele tiden har været. Så kan folk indrejse (uden en negativ test, red.).

Vil svenskere fra de nævnte områder til Danmark som turister, gælder dog andre regler.

- Så er forudsætningen for, at man kan indrejse, at man har en negativ coronatest. Altså en test, der viser, at man ikke har corona, og den må maksimalt være 72 timer gammel. Det gælder i øjeblikket, fordi de tre sydlige regioner ikke er med på Statens Serum Instituts liste over åbne områder i Sverige, siger politiinspektøren.