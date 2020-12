Kæmpe chok: Alle ansatte fyret kort før jul

Den nordjyske virksomhed Strandby Fisk har givet alle ansatte en fyreseddel.

Det skriver Nordjyske.

Fyringen er en konsekvens af at virksomheden, som ligger i Strandby nær Frederikshavn, rykker hele produktionen til Hanstholm.

Københavns Lufthavn lukker 24 gates

Slut til nytår

Lige nu hører Strandby Fisk under Dagrofa Foodservice, men de skal fremover drives videre af koncernen Insula, da Dagrofa ikke længere ønsker selv at stå for produktion.

Og derfor fik alle ansatte, hvilket er omkring 25 personer, altså den triste nyhed, at de fra nytår ikke længere er sikret et job.

- Vi var kede af det allesammen, men folk tog det faktisk godt - og så fremad. Vi finder løsninger på det her i fællesskab, siger Direktør Gustaf Olafsson til Nordjyske.

Norwegian fyrer 1600

Vil forsøge at hjælpe

Direktøren fortæller videre, at de vil gøre, hvad de kan, for at hjælpe deres ansatte videre i et nyt job.

Han peger på, at det for eksempel kan være for Amanda Seafoods, der også er ejet af Insula, og som ligger tæt på Strandby.

Amazon og Google leverer vilde regnskaber trods coronakrise