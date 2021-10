Kæmpe chok: Kvindelig forfatter var tre mænd

Tilskuerne var chokerede, da tre mænd fredag trådte på scenen for at modtage en spansk litteraturpris, som var blevet tildelt den kvindelige forfatter Carmen Mola

Den anerkendte spanske thrillerforfatter Carmen Mola er i virkeligheden tre mænd ved navn Agustín Martínez, Jorge Díaz og Antonio Mercero.

Det afslørede de tre forfattere fredag under litteraturprisuddelingen Planeta, skriver CNN.

I årevis har Martínez, Díaz og Mercero udgivet sig for at være den kvindelige forfatter Carmen Mola.

Mola har blandt andet optrådt i en række spanske medier, hvor det er blevet fortalt, at hun er universitetsprofessor, bor i Madrid og har mand og børn. Derudover hørte det til fortællingen om Carmen Mola, at hun skrev under et pseudonym for at bevare sin anonymitet.

Men i virkeligheden eksisterede hun slet ikke.

Trætte af at lyve

Det var et måbende publikum, som blandt andet inkluderede den spanske konge og dronning, der så til, da de tre mænd gik på scenen for at modtage litteraturprisen og afsløre Carmen Molas sande identitet.

Til det spanske medie El Mundo fortæller Martínez, Díaz og Mercero, at de 'var trætte af at lyve'.

Derfor mente de, at prisuddelingen var en god anledning til at afsløre deres velbevarede hemmelighed.

'Svindlere'

Nyheden har sendt et chok gennem det spanske litterære miljø, og det er ikke alle, som er lige begejstrede for afsløringen.

Beatriz Gimeno, som er tidligere direktør for det spanske kvinde institut, kalder de tre forfattere for svindlere.

'Udover at bruge et kvindeligt pseudonym, så har de her fyre brugt år på at lave interviews. Det er ikke kun navnet, det er den falske profil, som de har brugt til at tage læsere og journalister ind. Svindlere,' skriver hun på Twitter.