Kæmpe crashtest: Passagerfly i frit fald

Forskere håber at kunne forbedre sikkerheden i luften ved hjælp af undersøgelserne

Et flystyrt er normalt ikke noget man har lyst til at overvære, men da et passagerfly af typen Fokker F-28 styrtede ned 20. juni, tiltrak det en større folkemængde.

Der var dog heller ikke tale om noget almindeligt flystyrt, men derimod en såkaldt crashtest afholdt af NASA og de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, på førstnævntes forskningscenter i Hampton, Virginia.

På NASAs hjemmeside beskrives det hvordan flyet blev fyldt med testdukker, der skulle afspejle en typisk sammensætning af passagerer på et fly. Således bestod flyets 'passagerer' af alt fra et treårigt barn til en overvægtig mand på 120 kilo. Indvendigt var flyet desuden forsynet med massevis af kameraer, som kunne filme styrtet fra alle tænkelige vinkler.

- Det er en udbredt misforståelse, at flystyrt ikke er til at overleve når mange faktisk er.

- At kigge på hvordan flyet reagerer, hvordan det knuses mod jorden og hvordan testdukkerne bevæger sig, hjælper os med at vide så meget som muligt, og gøre flyene så sikre som muligt, udtaler Joseph Pellettiere, som leder undersøgelserne for FAA.

Det udrangerede passagerfly blev droppet fra 30 meters højde. En væsentligt lavere højde end hvad fly ellers styrter fra, men man skal alligevel ikke tage fejl af dets voldsomhed, forsikrer Joseph Pellettiere.

- Det er et alvorligt styrt.

- Alvorligt, men til at overleve, lyder det.