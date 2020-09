Kæmpe demonstration mod tegninger

'Død over Frankrig' blev der blandt andet råbt i gaderne i Karachi i Pakistan i dag.

Titusinder demonstrerede imod genoptrykningen af Muhammad-tegningerne i Charlie Hebdo.

Det skriver Reuters.

Charlie Hebdo valgte i denne uge blandt andet at genoptrykke de tegninger, der første gang så dagens lys i Jyllands Posten i 2005.

Politet blev sat ind for at stoppe protesten. Aamir Querishi/AFP

Fyldte gader

Fredagens protester blev organiseret af det islamiske parti Tehreek-e-Laibak Pakistan.

Protesterne foregik i den største by Karachi og mindre byer som Rawalpindi, Peshawar, Lahore og Dera Ismail.

Protesten i Karachi bremsede alt trafik.

- Genoptrykningen svarer til stor terrorisme. De gentager handlingen og blasfemien mod profeten Muhammad med års mellemrum. Det burde stoppes, siger Tehreek-e-Laibaks Distriktleder i Karachi.

'Død over Frankrig' blev der blandt andet råbt til demonstrationen. Foto: Arif Ali/AFP

'Vi vil aldrig ligge ned'

Satirebladet Charlie Hebdo blev i januar 2015 udsat for et terrorangreb, hvor 12 mennesker mistede livet.

Folk, der mistænkes for at være i ledtog med terroristerne, der angreb satirebladet, var onsdag i retten, hvilket gav Charlie Hebdo anledning til at genoptrykke tegningerne.

'Vi vil aldrig ligge ned. Vi vil aldrig give op,' skriver redaktør Riss Sourisseau i bladet, som begrundelse for genoptrykningen.