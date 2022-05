Kæmpe drama om tech-dronningens regnskab

Nægtede at godkende årsrapport: Mistillid og mystiske forhold fik parterne til at flygte fra Canopylab-stifter Sahra-Josephine Hjorth og projektet om kunstig intelligens, som fik tildelt 14,5 mio. skattekroner

Alarmklokkerne bimlede, da næstformand i DI Digital og Canopylab-stifter Sahra-Josephine Hjorth i marts skulle redegøre for sit selskabs forbrug af 4,2 millioner kroner i et statsstøttet udviklingsprojekt.

To ud af tre parter i projektet nægtede at godkende årsrapporten, da de med otte dages forsinkelse modtog Canopylabs regnskab. Det rejste mange spørgsmål - og Sahra-Josephine Hjorths svar gjorde kun parterne mere utrygge.

En uge senere valgte Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN og Aalborg Havn at trække sig helt fra samarbejdet på grund af mistillid til en række oplysninger fra Sahra-Josephine Hjorth, der i årevis er blevet fremstillet som en succesfuld iværksætter.

Det afslører en aktindsigt fra Innovationsfonden, som har tildelt projektet ’Unfold’ 14,5 millioner kroner.

– Vi var meget opmærksomme på at reagere på de advarselslamper, som vi synes, der var. Efter en helhedsvurdering af sagen, så trak vi os fra projektet, forklarer uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen fra Professionshøjskolen UCN til Ekstra Bladet.

- Der dukkede nogle navne op, som vi ikke havde hørt om før. Jeg kan ikke vurdere, hvilken karakter det har, siger uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen. Foto: Lars Horn / Baghuset

Fejl i revisor-erklæring

Sagsakterne viser, at Sahra-Josephine Hjorth først efter en rykker – og med otte dages forsinkelse – kunne fremlægge et underskrevet projektregnskab med revisor-erklæring.

Men da regnskabet endelig blev modtaget, var det misvisende - og der blev sat en ny deadline, som også blev overskredet.

'Der er fejl i det udsendte regnskab ... revisor lovede at sende nyt regnskab kl. 11. Dette er nu kl. 12.26 ikke modtaget. Ydermere mangler der et budget, der stemmer med regnskabet fra CanopyLab', skrev institutleder Søsser Brodersen fra Aalborg Universitet i en mail 23. marts i år.

Som formand i projektets styregruppe aflyste institutlederen derfor et planlagt møde samme dag. Parterne var nu pressede. Projektets årsrapport skulle godkendes og indsendes til Innovationsfonden senest 31. marts.

Alvorlig mistro

Projektets formål er at udvikle kunstig intelligens til Canopylabs digitale undervisningsplatform.

Ifølge Sahra-Josephine Hjorth er målet, at Canopylab skal være 'det nye Google' og hele 6,5 milliarder kroner værd om få år.

Men sagsakterne viser, at hendes samarbejdspartnere havde alvorlig mistro til både Canopylabs økonomiske oplysninger og evne til at programmere software.

Og det lykkedes ikke for Sahra-Josephine Hjort at berolige de øvrige parter i millionprojektet.

UCN og Aalborg Havn nægtede at godkende årsrapporten. Efter pres fra Canopylab og virksomhedens repræsentant i styregruppen valgte Aalborg Universitet dog at godkende. Dog med en note om, at Innovationsfonden kunne indhente ’mere dokumentation eller regnskabsmæssige uddybninger’.

Skrider fra Canopylab

Dermed stod den 2-2 – og ved stemmelighed var formand Søsser Brodersens stemme udslagsgivende.

Herefter trak både Professionshøjskolen UCN og Aalborg Havn sig fra projektet, der har et samlet budget på 22 millioner kroner.

Kort efter traf Aalborg Universitet dog samme beslutning. Allerede i efteråret var Arla stoppet som partner i projektet, fordi mejerigiganten havde mistet troen på enhver fremdrift.

Hverken Canopylab, Aalborg Universitet eller Innovationsfonden vil give interview til denne artikel.

Trods 12 it-specialister: Canopylab udviklede ingen software

Jo flere svar fra Sahra-Josephine Hjorth - jo mindre tryg blev parterne. Ud af Innovationsfondens samlede bevilling på 14,5 millioner til projektet var de 6,7 millioner øremærket Canopylab. PR-foto: Büro Jantzen

Inden parterne trak sig fra samarbejdet med Canopylab blev Sahra-Josephine Hjorth krydsforhørt på mail vedrørende dispositionerne med de millioner skattekroner, som projektet er blevet støttet med.

Blandt andet undrede parterne sig over, at hvad mange af de 23 Canopylab-ansatte - som ifølge papirerne blev aflønnet via det statsstøttede projekt - egentlig havde lavet i regnskabsperioden 2020-2021.

Eksempelvis har Sahra-Josephines Hjorths ægtefælle og teknisk direktør i Canopylab, Christian Skræm Juul Jensen, fået løn for 75 procent af sin arbejdstid fra projektet, der skulle udvikle software til kunstig intelligens.

Men projekt-parterne konstaterer, at der stort set ikke blevet udviklet noget software, selvom Canopylab angiveligt har 'tilknyttet 10 softwareudviklere/tekniske specialister og en teknisk projektleder, som skulle have arbejdet 100 procent af fuld arbejdstid i projektet i 2020/2021'.

Ifølge årsrapporten var der faktisk hele 12 it-specialister i Vietnam på fuld tid. Derudover en vietnamesisk chef, som fik 70 procent af sin løn fra Unfold-projektet.

Men for parterne fremgår det altså ikke tilfredsstillende af årsrapporten, hvilken software de har udviklet eller er i færd med at udvikle.

Peter Møller Pedersen fra UCN blev faktisk blot mindre tryg, da han så svarene fra Canopylab.

Mystiske konsulentydelser

Projektets parter fik tilsyneladende heller ikke en tilfredsstillende forklaring på, at Canopylab i projektets første 14 måneder har fordoblet omkostningerne til eksterne konsulentydelser.

Ifølge det forsinkede regnskab havde Canopylab brugt 1,35 millioner på løn og hele 2,83 millioner kroner på ’eksterne serviceydelser’.

Sahra-Josephine Hjorth forklarer det med, at Canopylab har tilknyttet medarbejdere fra virksomhedens kontorer i blandt andet Vietnam, og at de høje konsulentydelser skyldes, at de pågældende medarbejdere formelt får løn fra en af Canopylabs andre juridiske enheder - altså datterselskaber.

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at få Canopylab til at svare på, hvilke juridiske enheder der her henvises til. Aalborg Universitet oplyser i et skriftligt svar, at man ikke har kendskab til de selskaber, der måtte være en del af Canopylabs koncernstruktur.

Ifølge CVR-registeret ejer Canopylab ikke noget datterselskab i Vietnam, hvor de mange vietnamesiske softwareudviklere potentielt kunne være ansat.

Selskabet ejer dog det danske selskab Canopylab LATAM ApS, men det var fra august til oktober - under projektperioden - sendt til tvangsopløsning, fordi der ikke var blevet indleveret årsregnskab.