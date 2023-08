Kæmpe drama ved kraftværk i Norge

Norsk politi overvejer at foretage en kontrolleret sprængning ved et kraftværk på grund af frygt for oversvømmelser

En stort drama finder lige nu sted i Norge, hvor myndighederne skal vurdere, hvorvidt de skal foretage en sprængning på et kraftværk ved Braskereidfoss i Våler Kommune.

Der er nemlig trængt vand ind i kraftværket, og myndighederne frygter oversvømmelser til følge.

Det er skiver det norske medie VG.

I første omgang oplyste ordensmagten til mediet, at man havde planer om at gennemføre en sprængning. Kort efter er meldingen dog, at man fortsat er ved at vurdere, om det er nødvendigt.

Foto: Bård Langvandslien/Ritzau Scanpix

Pål Erik Teigen, der er stabschef for politiet i Innlandet, oplyser til VG, at politiet er talstærkt til stede i samarbejde med det norske forsvars bombegruppe.

På nuværende tidspunkt er det uklart, hvorfor kraftværket er uden strøm, men vandet i dæmningen er begyndt at flyde over og ind i kraftværket.

Nogle steder nær dæmningen har oversvømmelserne allerede ramt. Foto: Lise Åserud/Ritzau Scanpix

Naboer evakueret

Som følge af situationen ved dæmningen har Våler Kommune nedsat et kriseteam. Beboerne i omkring 10-15 nærliggende huse er blevet evakueret.

En af de evakuerede fortæller til VG, at han blev kontaktet af politiet med besked om ikke at tage hjem. Han ved ikke, hvor længe han skal blive væk.

- Det var der ingen, som vidste noget om, fortæller han.

Braskereidfoss ligger lidt over 150 kilometer nordøst for hovedstaden Oslo

Ekstra Bladet følger sagen ...