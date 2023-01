Kæmpe eftersøgning: Radioaktivt materiale forsvundet

Under transport fra en mine er kapslen med det radioaktive stof forsvundet mellem byerne Newman og Perth - et område, der strækker sig over hele 1400 kilometer.

Stoffet kan give alvorlig sygdom, hvis man kommer i fysisk kontakt med det, skriver BBC.

Samtidig har myndighederne opfordret til at holde sig væk, hvis man måtte støde på den lille radioaktive kapsel, der kun måler 6x8 mm.

Kan være farligt

Ifølge australske brand- og sikkerhedsmyndigheder kan stoffet ikke benyttes i våben, men kan give strålingsskader og eksempelvis cancer på længere sigt, hvis man kommer i kontakt med det.

- Vores bekymring er, at nogen samler den op, uden at vide hvad det er, siger siger sundhedschef i det vestlige Australien, Dr. Andrew Robertson til mediet.

- De kan måske tro, at det er noget interessant og beholde det, opbevare det på deres værelse, i bilen eller forære det til nogen, fortsætter han.

Foreløbigt har myndighederne eftersøgt kapslen på transportrutens start- og slutpunkt uden held. Nu forsøger de at kortlægge ruten helt ned i detaljen, med eksakte stop, for at gøre eftersøgningen mere overskuelig.

Samtidig opfordrer de til at kontakte myndighederne, hvis man støder på den, og at søge lægehjælp øjeblikkeligt, hvis man har været i kontakt med den.