Kæmpe eksamens-koks: Annullerer eksamen

De færreste holder så meget af eksamener, at man vil gå til flere end højst nødvendigt. For 200 CBS-elever er det desværre den sure virkelighed, efter at Copenhagen Business School (CBS) har jokket i spinaten.

Mandag 10. januar gik tre studieretninger, (Erhvervsøkonomi og Filosofi, Erhvervsøkonomi og Projektledelse og Erhvervsøkonomi og Informationsteknologi) til eksamen i faget finansiering.

De tre studieretninger modtog det samme eksamenssæt, men de studerende på Erhvervsøkonomi og Filosofi gik til eksamen fire timer før de to andre.

CBS har nu valgt at annullere eksamenen for de to andre studieretninger, Erhvervsøkonomi og Projektledelse og Erhvervsøkonomi og Informationsteknologi, fordi skolen ikke kan udelukke, at nogle af de studerende har set eksamenssættet før deres egen eksamen og på den måde har kunnet snyde.

Ikke retfærdigt

Beslutningen har skabt vrede hos de påvirkede studerende, der skal til en re-eksamen på grund CBS' fejl. En underskriftsindsamling er blevet oprettet for at få omstødt CBS' afgørelse. 162 af de omtrent 200 studerende, der skal til reeksamen, har indtil videre skrevet under. Ifølge de studerende sætter re-eksamenen dem under et unødvendigt pres.

- Vi mener ikke, at det er retfærdigt at lægge det der, siger en af medunderskriverne til Ekstra Bladet. Han ønsker ikke at stå frem, men Ekstra Blader er bekendt med hans navn.

Re-eksamen skal efter planen afholdes fredag 28. januar.

- Det er lige oveni den anden eksamen. Der er nogle af mine medstuderende, der skal op torsdag eftermiddag, og de har så én aften til at læse op, fortæller den frustrerede studerende.

På Aarhus Universitet har man tidligere haft lignende problem. Her fandt man en anden løsning, som de studerende på CBS gerne så, at deres universitet brugte. Foto: Polfoto/Cartsen Ingemann

CBS beklager

Tilbage i 2016 var der en lignende episode på Aarhus Universitet, hvor eksamenssættet mere eller mindre var en kopi fra 2014. Her fik de studerende valget om enten at få eksamenen bedømt som en bestået/ikke bestået eller gå til en ny prøve. En løsning CBS' studerende gerne så, man brugte i deres tilfælde.

Den er CBS dog ikke med på.

- Jeg er blevet gjort opmærksom på episoden på Aarhus Universitet. Det er vores vurdering, at de to sager ikke umiddelbart kan sammenlignes, skriver Bitta Nielsen, der er studiechef på CBS, i en mail til Ekstra Bladet.

Hun kalder sagen for dyb beklagelig.

- Det er dybt beklageligt, men det skyldes, at der ikke må opstå tvivl om kvaliteten af vores eksamener – særligt i en periode hvor alle eksamener afvikles online.

