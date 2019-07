Kæmpe eksplosion: Universitetsbygning sprængt i luften

Sprængladninger på i alt 180 kilo har destrueret et gammelt højhus i Tennessee

Det var et vildt syn for borgerne i Nashville, da den første af tre beboelsesbygninger på Vanderbuilt University, blev sprunget i luften.

180 kilo sprængstof skulle der til for at forvandle den 14 etager høje murstensbygning til en støvbunke. Det skriver flere lokale medier.

En af de fremmødte var både skræmt og imponeret over den voldsomme eksplosion.

- Jeg har været i Vietnam (deltaget i Vietnam-krigen red.), så det ramte mig. Jeg havde lyst til at flygte. Men så faldt den sammen så hurtigt.

- Det er et mirakel, hvordan de gør det, sagde krigsveteranen Rudolph Frasier efter eksplosionen.

Det så viuldt ud da den første af tre bygninger blev sprunget i luften. Se klippet i videoen over artiklen, Foto: Skærmfoto/Kameraone

De tre 'dormatorys' bliver revet ned for at blive erstattet af tre nye af slagsen. De to sidste bliver revet ned senere på sommeren.

Du kan se den imponerende nedrivning i videoen over artiklen.

