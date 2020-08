Kæmpe event på trapperne: 'Min bedstemor er fuldstændig rædselsslagen'

250.000 mennesker samlet i et land midt i en global pandemi.

Det lyder som en tvivlsom cocktail, men det er ikke desto mindre tilfældet i den lille by Sturgis, der normalt huser 700 indbyggere.

Allerede nu er der begyndt at rulle deltagere ind til det årlige Sturgis Motorcycle Rally, der bliver beskrevet som USA's største event under coronakrisen.

Men ikke alle er lige glade.

CNN har talt med en beboer i byen, der er mildest talt kritisk.

- Jeg frygter, at jeg skal leve i mit huse i flere måneder efter dette. Måske endda et halvt år, indtil det her er forbi. De her mennesker kommer ind fra andre stater, hvor der har været massive udbrud, så du tror ikke også, at de vil komme her og inficere de lokale?

- Min bedstemor er fuldstændig rædselsslagen, fordi hun har diabetes, er i 80'erne og har lupus (Lupus er en kronisk autoimmun sygdom, som betyder, at immunsystemet fejlagtigt angriber raske kropsceller og væv red.). Hvis hun får covid-19, så er det en dødsdom, siger borgeren til CNN.

Penge slår alt

Der er dog et enkelt tungtvejende argument for, at flere indbyggere i byen mener, at Sturgis Motorcycle Rally 2020 er en fremragende idé.

Penge.

AP har talt med Rob Woodruff, der står for den store Buffalo Chip-festival i forbindelse med Sturgis Motorcycle Rally, der ikke mener, at han har det store valg.

- 355 dage om året bruger vi penge uden at få noget ind, og så håber vi, at folk dukker op i ni dage. Vi er en ni-dages-business, siger Rob Woodruff.

Han henviser samtidig til et arrangement i forbindelse med uafhængighedsdagen i USA, hvor 7500 mennesker var samlet ved Mount Rushmore. Her er ikke registreret udbrud med coronavirus efterfølgende.

Festival og motor

Det er fortsat uklart, hvor mange mennesker der rent faktisk vil dukke op.

Flere peger på, at rejserestriktionerne betyder, at canadierne er nødt til at blive væk, mens andre forudser, at fordi det er et af de få arrangementer, der ikke er blevet aflyst, så vil endnu flere dukke op.

Sturgis Motorcycle Rally byder på motorshows, kæmpe fester og har tidligere budt på koncerter med verdensstjerner som Bob Dylan, Ozzy Ozbourne, Nickelback, Tom Petty, Cher og Lynyrd Skynyrd.

South Dakota er en af de stater i USA, der er kommet lettest igennem coronavirus-udbruddet. Kun knap 9000 mennesker er blevet bekræftet smittet med covid-19, mens 135 er døde. Der bor knap en million mennesker i staten.