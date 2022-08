Kæmpe fald: Kvinder nægter at tage p-piller

Over de seneste år har der været et markant fald i unge kvinder, der bruger p-piller som prævention

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at danske kvinder over de seneste ti år har fravalgt det ellers så populære præventionsmiddel, nemlig p-piller.

Om det betyder, at der de næste årtier strømmer babyer til verden, har Ekstra Bladet spurgt faglig leder på Sex og Samfunds præventionsklinik, Charlotte Wilken-Jensen, om.

Ud af kroppen følelse

I 2011 købte 399.280 kvinder p-piller. Sidste år var det faldet til 238.330 kvinder.

Det vil altså sige, at omkring 40 procent af de danske, unge kvinder i dag takker nej til det ellers så populære præventionsmiddel.

Men ifølge Charlotte Wilker-Jensen betyder det ikke, at kvinder ikke længere beskytter sig under sex.

- Hvis vi kigger på abort-tallene, kan vi se, at de ligger helt stabil for de seneste ti år.

- Der er i dag kommet mange andre rigtig gode alternativer, som mange af de kvinder, der fravælger p-pillen, foretrækker. Det kan både være spiral, p-stav eller minipiller, siger Charlotte Wilker-Jensen, der udover arbejdet ved Sex og Samfund også er cheflæge på Gynækologisk klinik på Amager-Hvidovre hospital.

Grunden til kvinderne i så stor grad er begyndt at foretrækker andre præventionsmidler, skyldes, at p-pillen de seneste år har fået et plettet ry, fortæller Wilker Jensen.

- Nogle kvinder oplever, at de ikke kan genkende sig selv i deres egen krop, når de tager pillen, på grund af den hormonelle påvirkning. Det er ganske rigtigt, at der for nogen oplevelse bivirkninger. Det er cirka en ud af 10, som ikke trives på p-piller.

Frygt ej

Men selvom Wilker-Jensen mener, at det dårlige ry kommer med den meget omtale, der har været af p-piller og dens birvirkninger, mener hun ikke, at fremtidige unge kvinder skal være bange for at putte en p-pille i munden.

- Man skal selvfølgelig tage kvindernes oplevelser af p-pillen alvorligt, og hvis man ikke trives på den, skal man ikke vælge det som præventaion.

- Men det er vigtigt at understrege, at det ikke er farligt at tage en p-pille. Man er i dag blevet meget dygtig til at vide, hvilke kvinder som ikke kan tåle pillen, og der bliver i dag også kun brugt piller med lille risiko for blodpropper.