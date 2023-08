Kæmpe fejl: Løb tør for mad på fly

Det er ikke ofte flypassagerer ligefrem higer efter maden ombord.

Men på en 12-timers flyvetur fra de caribiske øer Turks- og Caicos til London var der tilsyneladende problemer med cateringen, grundet uforudsete omstændigheder, hvilket resulterede i, at den sædvanlige flymad ikke kunne serveres.

Flypersonalet måtte derfor improvisere inden afgang og endte med at servere, hvad der umiskendeligt ligner friturestegte kyllingevinger fra den amerikanske fastfoodkæde Kentucky Fried Chicken under overfarten.

Det skriver CNN.

Det er dog tilsyneladende ikke alle, der synes, at maden var 'finger lickin' good.'

En bruger på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, skriver:

Annonce:

'Lige landet i Heathrow Lufthavn efter en 12,5 times flytur BA252 fra Turks- og Caicosøerne uden catering! British Airways måtte servere KFC, hvor få heldige passagerer modtog ét enkelt stykke kylling! Containeren med flycateringen var ikke kølet, så alt smidt ud!'

Sprang i aktion

British Airways har ikke kommenteret på, hvilken mad der blev serveret på flyet, men de skriver i en pressemeddelse, at deres hold sprang i aktion og sørgede for, at passagererne havde noget at spise.

I pressemeddelelsen skriver flyselskabet også, at de beklager at den sædvanlige måltidsservice ikke var tilgængelig ombord, og at de var nødt til at 'winge den' ved lejligheden, og at de 'undskylder, hvis de har rystet nogens fjer'.

Ifølge British Airways blev passagerne kompenseret med forfriskningskuponer ved landing.