Kæmpe fiskedød ved dansk sø

Et utal af fisk ligger døde ved Hestholm Sø tæt ved Skjern

Flere dyr lider under det vanvittige sommervejr, der lige nu nikker den danske natur en ordentlig skalle.

Det kan i særlig grad ses ved landets søer, hvor fiskene for alvor kæmper en brag kamp for at holde sig i live.

Men nogle må give op.

Hundredvis af fisk ligger døde i vandkanten ved Hestholm Sø nær Skjern. Foto: Mads Dalegaard

Ved Hanstholm Sø tæt på Skjern har fisk i hundredvis vendt bugen i vejret og taget de sidste svømmetag.

Til Dagbladet Ringkøbing Skjern fortæller fiskebiolog Kaare Manniche Ebert, hvordan det kan være, at fiskene pludselig kan dø.

- Den faglige baggrund er formentlig, at det er en kombination mellem vandtemperaturen og iltsvind. Lige nu kan man kun komme med bud på, hvad det kan være, men det er det, sandsynligheden taler for, siger han.

Ser skidt ud

Fiskebiologen har sjældent set en så stor fiskedød, som tilfældet er ved Hestholm Sø.

- Typisk ser man det ved giftige alger, der producerer gift, som dræber fiskene. Man kan ikke udelukke, at det kan være det, men det skal nærmere undersøgelser vise. Sandsynligheden taler dog for iltsvind og vandtemperatur, fortæller Kaare Manniche Ebert.

Og det kan have lange udsigter, før fiskene, der stadigvæk lever, kan få det bedre.

- Der skal falde rigtig meget nedbør, før det gør den mindste forskel. Måske op mellem 30-50 mm, før det begynder at ændre sig. Det har lange udsigter, og et par lokale byger ændrer ikke meget, afslutter fiskebiologen til Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Men det knaldvarme og knastørre vejr ser ud til at fortsætte:

